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Riksbanken ska renovera – för 3,3 miljarder

Riksbankshuset invigdes 1976. Arkivbild.
Riksbankshuset invigdes 1976. Foto: Hasse Holmberg / TT
Renoveringen planeras starta sommaren 2027 och väntas ta fyra år. Under tiden kommer centralbankens verksamhet att bedrivas i ersättningslokaler på Klarabergsgatan och Sveavägen i Stockholm.

Riksbanken planerar en renovering av huvudkontoret på Brunkebergstorg i Stockholm.

Prislappen väntas landa på 3,3 miljarder kronor.

Renoveringen planeras starta sommaren 2027 och väntas ta fyra år. Under tiden kommer centralbankens verksamhet att bedrivas i ersättningslokaler på Klarabergsgatan och Sveavägen i Stockholm.

Riksbankshusets kulturhistoriska värden ska bevaras, vilket ställer särskilda krav på hur renoveringen får genomföras.

”Riksbanken strävar efter transparens i alla frågor, även denna. Vi är medvetna om att beloppet kan komma att justeras innan ett formellt investeringsbeslut fattas, men vill kommunicera vår bedömning redan i detta skede”, säger Riksbankens stabschef Susanna Grufman i ett pressmeddelande.

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