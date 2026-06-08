Riksbanken ska renovera – för 3,3 miljarder

Renoveringen planeras starta sommaren 2027 och väntas ta fyra år. Under tiden kommer centralbankens verksamhet att bedrivas i ersättningslokaler på Klarabergsgatan och Sveavägen i Stockholm.

Riksbankshusets kulturhistoriska värden ska bevaras, vilket ställer särskilda krav på hur renoveringen får genomföras.

”Riksbanken strävar efter transparens i alla frågor, även denna. Vi är medvetna om att beloppet kan komma att justeras innan ett formellt investeringsbeslut fattas, men vill kommunicera vår bedömning redan i detta skede”, säger Riksbankens stabschef Susanna Grufman i ett pressmeddelande.