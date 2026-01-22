Nödrop: Elskatten hotar småföretags existens

”Sverige hade länge ett elsystem som levererade stabil och konkurrenskraftig el till hela landet. I dag är elförsörjningen starkt politiserad, vilket skapat ett system där kostnadsbördan hamnar ojämnt”, säger Sten Lindgren, förbundssekreterare i Småföretagarnas riksförbund, som nu publicerar en rapport där elkostnaderna jämförs med hur det ser ut på motsvarande håll i världen och som visar att småföretag missgynnas på elmarknaden på hemmaplan medan storföretagen åker gräddfil.

Det märks i synnerhet när det gäller beskattningen av el, framgår det av rapporten “Normalisera småföretagens elpriser!”

Så stora är skillnaderna i elpris

”Fram till utgången av 2025 betalade exempelvis småföretagen en elskatt på dryga 44 öre per kWh (som från årsskiftet sänkts till 36 öre/kWh) samtidigt som storföretagen betalat och betalar 0,6 öre per kWh”, skriver Småföretagarnas riksförbund i ett pressmeddelande.

Det här drabbar inte bara småföretagen, det slår även mot kunderna, enligt förbundet som anser att ”Sverige har en dysfunktionell elmarknad” orsakad av väderomslag, nedlagd kärnkraft, indelningen av elprisområden och att energijättarnas tillåts fortsätta med sitt monopol på marknaden, heter det.

Kravet: Sänk elskatten maximalt

”Som småföretagare ser vi hur politiken öser pengar över olika starta eget kampanjer samtidigt som man inte verkar bekymra sig över småföretagens fortsatta överlevnad när de väl kommit i gång. Elskatterna behöver sänkas till minimalt möjlig nivå. Lägre kostnader gör att småföretagen kan bli mera lönsamma och överleva”, är kravet.

