Bestäm vad som ska väga tyngst

Två personer kan vilja förbättra investeringsarbetet och mena helt olika saker. Den ena vill korta tiden från idé till beslut. Den andra vill hinna pröva fler alternativ innan pengarna är bundna. Be var och en säga vad som ska gå först när målen krockar, och gör det innan krocken kommer.

Lika viktigt är vad omgivningen ska kunna lita på medan ni ändrar arbetssättet. Här kan det handla om att ett investeringsbeslut alltid bygger på uppgifter som går att kontrollera, också när det brådskar.

Följ flaskhalsen

ANNONS

När kalkylerna går fortare flyttar kön till dem som ska bedöma om antagandena håller. Kopplas de in tidigare kan de i stället hjälpa till att välja vilka alternativ som är värda att räkna vidare på. Då ligger värdet i att kunna byta spår medan det fortfarande är billigt.

Samma förskjutning kan ske hos kunderna. Om de själva kan göra det de tidigare köpte av er flyttar betalningsviljan. Den kund som förr betalade för att få fram ett underlag behöver kanske nu hjälp att avgöra vad det håller för. Det påverkar både vad ni säljer och vilken kompetens ni behöver bygga.

Mät det som faktiskt förändras

Om målet är att pröva fler vägar före ett investeringsbeslut räcker det inte att räkna kalkyler. Följ hur ofta mer än ett alternativ faktiskt undersöks medan valet är öppet.

Håll också koll på tiden för granskning och omarbetning, eftersom fler kalkyler kan betyda att granskarna får mindre tid att hitta felen i varje enskilt underlag.

Fördela ansvaret

AI kan ta fram jämförbara kalkylutkast. En människa måste ändå kontrollera uppgifterna, avgöra vilka osäkerheter som spelar roll och stå för hur underlaget används i beslutet.

Börja i en avgränsad del av verksamheten, där ni ser konsekvenserna och kan ändra upplägget. Ge den ansvarige mandat att agera även när problemen dyker upp någon annanstans än där försöket började.

Granska ert eget tänkande

ANNONS

Det svåraste steget har inget med tekniken att göra. Vilken slutsats känns mer som en lättnad än som något ni har grund för? Har flera personer redan lagt tid och prestige på ett alternativ är det frestande att läsa varje ny kalkyl som stöd för det ni ändå tänkte göra.

Skriv därför ner vilket antagande valet hänger på och vad som skulle få er att släppa det alternativ ni helst vill se lyckas. Kom i förväg överens om hur stor skillnad i kostnad eller risk som krävs för att ni ska välja en annan väg. Sätt sedan ett datum då beslutet ska prövas igen.

Ett vägval som har gått igenom de sex stegen ska gå att sammanfatta på några rader. Lägg det sedan bredvid de andra satsningar som konkurrerar om samma tid, pengar och människor. Om det här är förmågan ni vill bygga först måste ni också kunna säga vad som får vänta.

Fart utan riktning är bara fart. Varje gång en flaskhals försvinner kan värdet dyka upp någon annanstans, och då måste ni pröva om det ni valt fortfarande leder dit ni vill.

Faktaruta: 6 frågor före nästa AI-beslut

Var fastnar arbetet i dag? Vad har ni sett och vad antar ni bara? Vad vill ni uppnå och vad måste ni skydda på vägen dit? Svara med en mening för varje. Hur går arbetet till efter förändringen? Var uppstår nästa flaskhals, och vilken förmåga blir då mer värd? Vilket tecken visar att ni närmar er målet, och vilket tidigt tecken visar att ni måste ingripa? Hur ser båda ut i dag? Vad delegerar ni, vem ansvarar och när ska den personen ingripa? När följer ni upp, och vad ska få er att fortsätta, ändra eller avsluta?

Ert val på några rader:

Vi vill uppnå ____. Därför prövar vi att ändra ____ i arbetet. Vi behöver skydda ____. ____ har mandat att ingripa. Vi följer upp den ____ och omprövar beslutet om ____.



Krönikör:

Emma Ridderstad

ANNONS