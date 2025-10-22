Dagens PS
Myndigheten överklagar friande dom mot Allra-grundaren 

Alexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vid en huvudförhandling 2019 (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Ekobrottsmyndighetens åklagare anser att tingsrätten gjort en felbedömning. Nu överklagar man den friande domen. 

Alexander Ernstberger, i Sverige mest känd som grundare och vd för det skandalomsusade pensionsbolaget Allra, dömdes 2021 till sex års fängelse för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman. 

Detta efter att flera sparare, däribland många pensionärer, under 2012 blev snuvade på sina pengar

Det aktuella målet gäller grov oredlighet mot borgenär. Enligt åtalet försökte Ernstberger gömma undan pengar mellan tingsrättens friande dom i Allrahärvan och hovrättens dom.

Ernstberger, hans hustru, en advokat och en revisor friades dock nyligen från dessa misstankar. Men Ekobrottsmyndigheten (EBM) tänker inte ge sig utan strid, rapporterar Dagens Juridik

Inte bevisat 

Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att Ernstberger eller hans bolag, S2 Invest AB, varit på obestånd – alltså i en situation där skulderna inte kan betalas.

Därför bedömde domstolen att varken gåvan av en fastighet till hans hustru eller en utdelning från bolaget var olagliga.

Misstänks ha flyttat tillgångar

Åklagaren menar att Alexander Ernstberger inför hovrättens dom i det så kallade Allra-målet gjort sig av med tillgångar värda omkring 140 miljoner kronor. Det ska bland annat ha skett genom att han gav bort fastigheten till sin hustru och beslutade om utdelning från sitt bolag S2 Investor.

EBM anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning av om det faktiskt fanns risk för obestånd. 

I överklagandet yrkar åklagaren att hovrätten ska döma Ernstberger för grov oredlighet mot borgenärer vid två tillfällen mellan februari och december 2020 – eller i andra hand för vårdslöshet mot borgenärer under samma period.

Nya prövningar för flera

Åklagaren vill även att advokaten och revisorn döms för vårdslöst biträde och att hustrun ska dömas för medhjälp till vårdslöshet mot borgenärer.

Som stöd hänvisar EBM till vittnesmål från en familjerättsjurist på Ålandsbanken, som berättat om samtal med paret Ernstberger strax före gåvan av fastigheten. 

Enligt åklagaren diskuterades då konsekvenserna av en eventuell konkurs och återvinning av gåvor – något som myndigheten menar visar att de var medvetna om risken för obestånd.

Fallet går nu vidare till Svea hovrätt för ny prövning.

Här kan du läsa mer om processen mot Ernstberger.

Alexander ErnstbergerAllraÖverklagan
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

