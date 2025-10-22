Myndigheten överklagar friande dom mot Allra-grundaren 

Alexander Ernstberger, i Sverige mest känd som grundare och vd för det skandalomsusade pensionsbolaget Allra, dömdes 2021 till sex års fängelse för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman.

Detta efter att flera sparare, däribland många pensionärer, under 2012 blev snuvade på sina pengar.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Det aktuella målet gäller grov oredlighet mot borgenär. Enligt åtalet försökte Ernstberger gömma undan pengar mellan tingsrättens friande dom i Allrahärvan och hovrättens dom.

Ernstberger, hans hustru, en advokat och en revisor friades dock nyligen från dessa misstankar. Men Ekobrottsmyndigheten (EBM) tänker inte ge sig utan strid, rapporterar Dagens Juridik.

Inte bevisat

Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att Ernstberger eller hans bolag, S2 Invest AB, varit på obestånd – alltså i en situation där skulderna inte kan betalas.

Därför bedömde domstolen att varken gåvan av en fastighet till hans hustru eller en utdelning från bolaget var olagliga.