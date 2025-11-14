Monark lever vidare efter avtal med försvaret

Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte blev så.

Valde att satsa

”När vi förvärvade fabriken i somras fanns planer på att lägga ner verksamheten i Vansbro. Men vi valde istället att satsa, och personalen har arbetat hårt de senaste månaderna för att få igång produktionen igen. Med stort engagemang”, säger Håkan Alfon till Dagens PS, som är affärsområdeschef för ägaren Norrmyren.

Att sedan Monark i Vansbro gick och vann Försvarsmaktens upphandling av nya soldatcyklar innebar en nystart för fabriken. Det är liksom extra plus. Man kommer kunna anställa någonstans mellan sex till åtta personer tack vare ordern.

Håkan Alfon berättar vad framgången betyder:

”Avtalet med Försvarsmakten innebär en beställning på minst 500 cyklar per år, men volymerna kan bli ännu större. Att det rör sig om svensk tillverkning har varit en viktig del i upphandlingen. Det är värt ungefär femton miljoner kronor”, säger han till Dagens PS.

Kontraktet omfattar leverans av flera olika typer av cyklar – bland annat soldatcyklar, lastcyklar och specialcyklar – samt service och underhåll.

Vann tre upphandlingar

”Vi var med i tre upphandlingar och vann alla tre. Det säger att vi har en bra produkt”, säger Håkan Alfon.

Monark har en lång historia av cykeltillverkning i Sverige. Att produktionen nu fortsätter i Vansbro ses som en stor framgång både för företaget och för det lokala näringslivet.

”Det här är en affär som väcker stolthet, inte bara hos oss, utan i hela bygden. Det kommer ge ringar på vattnet”, säger Håkan Alfon.

