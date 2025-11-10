Dagens PS
Minskat småföretagande i landsbygden oroar

småföretag
Villkoren att driva småföretag har blivit sämre i landsortskommuner. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Svagare beredskap för utmaningar med åldrande befolkning och marknadsförhållanden drar ner småföretagandet i glesbygdskommuner.

Det här visar Småföretagarnas riksförbunds årliga sammanställning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, Småföretagarindex som det kallas.

Årets rapport, som är den sjätte i ordningen, visar att skillnaderna ökar mellan glesbefolkade och tätbefolkade kommuner i villkoren att driva småföretag.

Situationen svårast i landsbygskommuner

”Behovet av att stärka företagens kompetensförsörjning är tydlig särskilt i Sveriges mindre folktäta kommuner. Landsbygdskommuner utan besöksnäring ligger sämst till sett till andelen elever som är behöriga till gymnasiet, och faller ifrån jämfört med förra året. Sverige behöver ett skolsystem som är bättre utformat till småföretagens kompetensförsörjning, med mera inslag av arbetsplatsbaserat lärande”, säger Caroline Szyber, vice ordförande Småföretagarnas riksförbund.

Bra lokalt bemötande har kompenserat landsbygdskommuner som tampas med åldrande befolkningar och en svagare inhemsk marknad för småföretagande.

Oroande utveckling för småföretagandet

Men på det området märks nu en försvagning jämfört med hur det såg ut förra året och det beskrivs i ett pressmeddelande som en oroväckande utveckling som kan bidra till en negativ spiral för de mindre kommunerna med färre invånare.

”De glesbefolkade kommunerna har dessutom en mindre stark utveckling av företagens överlevnadsgrad jämfört med mera folktäta kommuntyper, säger rapportförfattaren Nima Sanandaji.

Storstäderna är samtidigt mer drabbade av brott, något som anses vara systemhotande för näringslivets utveckling.

Omvänt uppges mindre städer stärka sin trygghet mot brott.

Sammanfattningsvis minskar dock otryggheten vad det gäller förutsättningar för småföretagande, enligt undersökningen som du kan ta del av sin helhet här.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt, även nedlagda Newzglobe och senare redaktionschef för News55. Har erfarenhet från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, lokalpress i Storstockholm och en rad landsortstidningar. Morgonredaktör med 18 års erfarenhet på Dagens PS inom Relevance Communication. Bevakningsområden: Börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik. Kontakta Ola Söderlund via [email protected]

