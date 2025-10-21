2025 blev ännu ett tufft år för Sveriges småföretag. Efter fjolårets försiktiga optimism syns nu i stället den svagaste småföretagskonjunkturen i Småföretagsbarometerns 40-åriga historia.
Krisläge i företags-Sverige – sämsta på 40 år
Rapporten, som ges ut av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, visar att allt fler småföretag kämpar med fallande lönsamhet, osäker efterfrågan och inställda investeringar.
Djup lågkonjunktur
Den samlade konjunkturindikatorn faller till -13,4, ned från -11 året innan. Det innebär att småföretagsklimatet ligger under det historiska genomsnittet för sjätte året i rad.
”Att investeringsplaner pausas eller ställs in är ofta en följd av osäkerhet. Företagen väger riskerna noggrant och prioriterar att hålla likviditeten intakt”, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.
Han menar att beteendet liknar det man sett i tidigare lågkonjunkturer, men påpekar också att en återhämtning kan komma snabbt om förtroendet återvänder.
Trots det svaga nuläget finns försiktig optimism inför 2026. Prognosen är att indikatorn ska stiga till 60, vilket närmar sig det historiska genomsnittet på 66.
Marginalerna krymper
Lönsamheten fortsätter att försvagas. Endast 77 procent av företagen uppger att de har god lönsamhet, jämfört med 84 procent i fjol.
Bara 42 procent har marginaler nog för framtida investeringar medan 22 procent uppger att de har svårt att få verksamheten att gå ihop – en försämring från 16 procent året innan.
”Nedgången i lönsamhet är ett tecken på att marginalerna krymper i takt med att ett högt kostnadstryck bitit sig fast. Många företag väljer att avvakta med investeringar tills de ser stabilare efterfrågan och lägre räntor”, säger Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas Riksförbund.
Han varnar samtidigt för att återhämtningen kan dra ut på tiden om investeringarna fortsätter att skjutas upp.
Efterfrågan störst hinder
När småföretagarna fick ange sina största utmaningar svarade 24 procent att svag efterfrågan är det största tillväxthindret. Det följs av kompetensbrist (15 procent).
Nästan var tredje företagare (29 procent) uppger att de oroar sig mest för en kraftigt minskad efterfrågan.
”Att efterfrågan nu lyfts fram som det största tillväxthindret visar att återhämtningen går trögt. Det är en signal om att hushållen håller hårt i plånboken och att företagen därmed får allt svårare att växa på hemmamarknaden”, säger Karl Ernlund, chefsekonom på Företagarna.
Detta sker samtidigt som brottsligheten hämmar småföretagandet, inte minst i storstäderna.
Men trots mörka siffror ser många småföretagare ändå en ljusning framför sig, inte minst om räntorna fortsätter sjunka och konsumtionen tar fart igen.
Hoppet lever inför 2026.
Vill du veta varför äldre företagare har större chans att lyckas? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
