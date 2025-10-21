Krisläge i företags-Sverige – sämsta på 40 år 

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Marginalerna krymper

Lönsamheten fortsätter att försvagas. Endast 77 procent av företagen uppger att de har god lönsamhet, jämfört med 84 procent i fjol.

Bara 42 procent har marginaler nog för framtida investeringar medan 22 procent uppger att de har svårt att få verksamheten att gå ihop – en försämring från 16 procent året innan.

”Nedgången i lönsamhet är ett tecken på att marginalerna krymper i takt med att ett högt kostnadstryck bitit sig fast. Många företag väljer att avvakta med investeringar tills de ser stabilare efterfrågan och lägre räntor”, säger Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Han varnar samtidigt för att återhämtningen kan dra ut på tiden om investeringarna fortsätter att skjutas upp.

Efterfrågan störst hinder

När småföretagarna fick ange sina största utmaningar svarade 24 procent att svag efterfrågan är det största tillväxthindret. Det följs av kompetensbrist (15 procent).

Nästan var tredje företagare (29 procent) uppger att de oroar sig mest för en kraftigt minskad efterfrågan.

”Att efterfrågan nu lyfts fram som det största tillväxthindret visar att återhämtningen går trögt. Det är en signal om att hushållen håller hårt i plånboken och att företagen därmed får allt svårare att växa på hemmamarknaden”, säger Karl Ernlund, chefsekonom på Företagarna.

Detta sker samtidigt som brottsligheten hämmar småföretagandet, inte minst i storstäderna.

Men trots mörka siffror ser många småföretagare ändå en ljusning framför sig, inte minst om räntorna fortsätter sjunka och konsumtionen tar fart igen.

Hoppet lever inför 2026.

