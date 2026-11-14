Företag vars Microsoft 365-tjänster slutade fungera från kvällen den 12 november kan ha rätt att få tillbaka pengar. Du behöver dock skicka in en ansökan inom tidsfristen, visar Dagens PS genomgång av villkoren.
Microsoft-avbrottet: Så mycket pengar kan företag få tillbaka
Som mest kan man få en hel månadsavgift krediterad. För Business Basic handlar det om cirka 67 kronor per användare. Pengarna får man bara tillbaka om man skickat in en egen ansökan som i regel ska in senast den 31 december 2026.
Avbrottet började strax efter klockan 18 svensk tid den 12 november, rapporterade Dagens PS, och på lördagsmorgonen meddelade Microsoft att tjänsterna var återställda, enligt SVT.
Löftet om 99-procents tillgänglighet bröts
Microsoft lovar företagskunder 99,9 procents tillgänglighet per tjänst och månad. Under 99,9 procent krediteras en fjärdedel av tjänstens månadsavgift. Under 99 procent krediteras hälften och under 95 procent hela avgiften. Privatabonnemang omfattas inte, enligt Office Watch.
Räknat på alla användare under hela november går gränserna vid ungefär 43 minuter, 7 timmar och 36 timmar. För Microsoft 365 Business Basic, som kostar 66,91 kronor per användare och månad exklusive moms enligt Microsofts svenska prislista, blir krediten som mest omkring 17, 33 respektive 67 kronor per användare.
Ofta blir den mindre, eftersom bara den tjänst som inte fungerade räknas.
Fristen går ut vid slutet av månaden efter avbrottet, enligt Office Watch, alltså den 31 december vid fakturering per kalendermånad.
Ansökan görs i administrationscentret
Företag som köper direkt av Microsoft ansöker i administrationscentret för Microsoft 365 via supportfunktionen. Där finns det en specifik knapp för att begära kreditering som heter: ”Request an SLA service credit for a Microsoft 365 outage”. Därefter kontaktar man supporten via mejl, skriver Windows Latest.
För att göra anmälan behöver man bland annat ange incidentnumret för avbrottet, vilka tjänster som slutade fungera, när felet började och upphörde hos företaget, hur många användare som drabbades och var de finns.
Webbversionen av Outlook avgör
För Exchange mäts driftstoppet i Outlook på webben. Fungerade webbversionen medan bara datorprogrammet strulade räknas det exempelvis inte, skriver Office Watch.
Microsoft räknar i användarminuter, alltså avbrottets längd gånger antalet drabbade användare, och varje drabbad tjänst kräver en egen ansökan. Godkänd kreditering dras av på en kommande faktura och kan aldrig överstiga månadsavgiften för den tjänst som inte fungerade.
Köpt via återförsäljare
Företag som köpt licenserna av en återförsäljare kan inte vända sig direkt till Microsoft. Återförsäljaren ansöker åt dem och de kan även ha en annan tidsgräns än Microsoft.
I återförsäljarärenden kräver ansökan andra uppgifter, bland annat företagets tenant-id, incidentnumret och ett mejl där kunden begär krediteringen. Mejlet måste komma från företagets egen domän, och ett privat mejlkonto godtas inte, framgår det av Microsofts instruktioner till återförsäljarna.
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