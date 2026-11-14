Microsoft-avbrottet: Så mycket pengar kan företag få tillbaka

Avbrottet började strax efter klockan 18 svensk tid den 12 november, rapporterade Dagens PS, och på lördagsmorgonen meddelade Microsoft att tjänsterna var återställda, enligt SVT.

Löftet om 99-procents tillgänglighet bröts

Microsoft lovar företagskunder 99,9 procents tillgänglighet per tjänst och månad. Under 99,9 procent krediteras en fjärdedel av tjänstens månadsavgift. Under 99 procent krediteras hälften och under 95 procent hela avgiften. Privatabonnemang omfattas inte, enligt Office Watch.

Räknat på alla användare under hela november går gränserna vid ungefär 43 minuter, 7 timmar och 36 timmar. För Microsoft 365 Business Basic, som kostar 66,91 kronor per användare och månad exklusive moms enligt Microsofts svenska prislista, blir krediten som mest omkring 17, 33 respektive 67 kronor per användare.

Ofta blir den mindre, eftersom bara den tjänst som inte fungerade räknas.

Fristen går ut vid slutet av månaden efter avbrottet, enligt Office Watch, alltså den 31 december vid fakturering per kalendermånad.