Ljusa jobbutsikter bland svenska exportföretag
Planerna på att nyanställa är starkare än på länge hos svenska exportföretag.
Svensk Exportkredit (SEK) tar två gånger om året temperaturen på de svenska exportföretagen. Den senaste mätningen omfattar 203 företag och är gjord mellan den 30 mars och den 27 april i år.
Anställningsplanerna är nu bland de starkaste sedan 2016. 44 procent av exportföretagen uppger att de planerar att öka antalet anställda i Sverige, jämfört med 32 procent i höstas.
Siffrorna visar på en stark konkurrenskraft, enligt SEK som stöttar svenska bolag med finansiering och krediter.
”Efterfrågan är särskilt stark inom försvar och säkerhet, industri, transport och energi, vilket är sektorer som är viktiga för både Europas säkerhet och klimatomställningen”, säger SEK:s vd Magnus Montan i ett pressmeddelande.