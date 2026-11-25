Under onsdagen skulle egentligen företaget presentera delårssiffror för tredje kvartalet. Föregående kvartal slutade med en förlust på 70,5 miljoner dollar, skriver NTB.

Den ekonomiska krisen har dock varit långdragen för bolaget, som inriktat sig på långdistansflygningar till bland annat Nordamerika. Bara hälften av bolagets flygplansflotta är i bruk och amerikanska storbanken JP Morgan har varit involverad i arbetet att hitta en ny finansiär.

Norska tidningen Dagens Næringsliv uppger samtidigt att bolaget i nuläget inte har aviserat några inställda flygningar, till exempel har man avgångar till Phuket och Bangkok från Oslo i helgen.