Kontantupproret rasar mot Bankföreningen

Bankföreningens utspel gör Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson upprörd. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Enligt Bankföreningen är digitala betalmedel viktigare än kontanter om det blir kris eller krig – det får Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson att se rött.

Det som får honom att koka är att bankernas branschförening i en så kallad hotbildsanalys för fram Ukraina som argument för att digitala betalmedel fungerar trots kriget.

”Att använda Ukraina som exempel är helt galet. Deras centralbankschef var i Sverige häromåret och berättade då att de aldrig hade klarat sig utan kontanter. Verklig beredskap byggs genom att olika betalsystem fungerar parallellt. Att bara ha digitala betalmedel gör oss sårbara”, säger Björn Eriksson i ett pressmeddelande och konstaterar att ”Bankföreningen sätter girigheten framför Sveriges beredskap”.

Vet att bankerna vill skrota kontanter

Samtidigt är han inte överraskad då bankerna medvetet försöker få bort kontanter i samhället.

Det kanske mest aktuella exemplet på det är alla bankomater som varit eller fortfarande är stängda sedan bankerna tog över ansvaret för kontanthanteringen av bankomaterna vid årsskiftet.

Enligt den statliga kontantutredningen, som Kontantupproret hänvisar till, har de svenska bankerna tjänat nära tre miljarder kronor på att kontanterna minskar.

Bankföreningens utspel nu ska ses i ljuset av det, menar Björn Eriksson.

Efterlyser lagstiftning på området

Skulle kontanterna försvinna finns inget alternativ till bankernas digitala pengar och då kan avgifterna för att använda tjänsterna höjas ännu mer.”

Eriksson anser att Sverige i likhet med övriga Europa bör lagstifta för att säkra kontanterna.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

