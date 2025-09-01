Kontantupproret rasar mot Bankföreningen

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det som får honom att koka är att bankernas branschförening i en så kallad hotbildsanalys för fram Ukraina som argument för att digitala betalmedel fungerar trots kriget.

”Att använda Ukraina som exempel är helt galet. Deras centralbankschef var i Sverige häromåret och berättade då att de aldrig hade klarat sig utan kontanter. Verklig beredskap byggs genom att olika betalsystem fungerar parallellt. Att bara ha digitala betalmedel gör oss sårbara”, säger Björn Eriksson i ett pressmeddelande och konstaterar att ”Bankföreningen sätter girigheten framför Sveriges beredskap”.

ANNONS

Vet att bankerna vill skrota kontanter

Samtidigt är han inte överraskad då bankerna medvetet försöker få bort kontanter i samhället.

Det kanske mest aktuella exemplet på det är alla bankomater som varit eller fortfarande är stängda sedan bankerna tog över ansvaret för kontanthanteringen av bankomaterna vid årsskiftet.

Läs mer: Pinsamt många stängda bankomater efter ägarskifte DagensPS

Och: Stängda bankomater leder till JO-anmälan DagensPS

Enligt den statliga kontantutredningen, som Kontantupproret hänvisar till, har de svenska bankerna tjänat nära tre miljarder kronor på att kontanterna minskar.

Bankföreningens utspel nu ska ses i ljuset av det, menar Björn Eriksson.

ANNONS

Läs mer: Bankerna skyr kontanter – får rejäl avhyvling News55