Konkurserna minskar – de har drabbats hårdast
Företagskonkurserna minskar för femte månaden i rad, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.
I april gick 797 aktiebolag i konkurs, 15 procent färre än samma månad i fjol. Sedan årsskiftet har konkurserna minskat med 8 procent jämfört med samma tid i fjol.
Enligt Synas vd Karl Stjerna har det tagit tid att återhämta sig från pandemin och den efterföljande lågkonjunkturen.
Bygg- och restaurangbranscherna räknas till de hårdast drabbade.
Kvarvarande orosmoln är bland annat Irankriget som kan pröva företagen, inte minst i form av högre energikostnader.
”Min bedömning är att konflikten i förlängning kommer att innebära att även svenska företag, såväl stora som små, kommer att känna av konsekvenserna när ekonomin bromsar in”, säger Stjerna.