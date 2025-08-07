Rekord när Köpenhamn utklassar Arlanda

Fredagen den 13:e kanske är en otursdag. Söndag den 13:e är det definitivt inte.

Åtminstone inte om det handlar om Köpenhamns flygplats, den vi lär fortsätta kalla Kastrup.

Söndagen den 13 juli var nämligen den mest trafikintensiva dagen någonsin i Köpenhamn.

119 000 passagerare passerade då terminalerna, vilket överträffar förra årets rekorddag med 116 000 passagerare och gör dagen till den mest ”hektiska” i flygplatsens historia.

Rekord: ”Vi är mycket nöjda”

”Vi är mycket nöjda med den höga reseaktiviteten i juli. Många danskar prioriterar familjetid under sina semestrar, där de kan resa tillsammans. Samtidigt väljer många internationella gäster Danmark som destination”, konstaterar Peter Krogsgaaard, kommersiell chef för Köpenhamns flygplats.

”Denna utveckling stärker både flyget och turismen, och vi ser hur Köpenhamns flygplats bidrar till tillväxten av upplevelseekonomin, både som en port till Danmark och som en utgångspunkt för resor runt om i världen”, tillägger han.

Det var nämligen inte bara 13 juli som var en intensiv dag för den danska flygtrafiken. Hela juli var det.

Mer än 3,3 miljoner passagerare reste via Köpenhamns flygplats under månaden, den högsta siffran i flygplatsens 100-åriga historia.

