Rekorddag och rekordmånad. Köpenhamns flygplats noterar 3,3 miljoner passagerare under juli, långt över Arlandas siffror.
Rekord när Köpenhamn utklassar Arlanda
Fredagen den 13:e kanske är en otursdag. Söndag den 13:e är det definitivt inte.
Åtminstone inte om det handlar om Köpenhamns flygplats, den vi lär fortsätta kalla Kastrup.
Söndagen den 13 juli var nämligen den mest trafikintensiva dagen någonsin i Köpenhamn.
119 000 passagerare passerade då terminalerna, vilket överträffar förra årets rekorddag med 116 000 passagerare och gör dagen till den mest ”hektiska” i flygplatsens historia.
Rekord: ”Vi är mycket nöjda”
”Vi är mycket nöjda med den höga reseaktiviteten i juli. Många danskar prioriterar familjetid under sina semestrar, där de kan resa tillsammans. Samtidigt väljer många internationella gäster Danmark som destination”, konstaterar Peter Krogsgaaard, kommersiell chef för Köpenhamns flygplats.
”Denna utveckling stärker både flyget och turismen, och vi ser hur Köpenhamns flygplats bidrar till tillväxten av upplevelseekonomin, både som en port till Danmark och som en utgångspunkt för resor runt om i världen”, tillägger han.
Det var nämligen inte bara 13 juli som var en intensiv dag för den danska flygtrafiken. Hela juli var det.
Mer än 3,3 miljoner passagerare reste via Köpenhamns flygplats under månaden, den högsta siffran i flygplatsens 100-åriga historia.
Lika många om man lägger ihop
Även Swedavia, som driver tio svenska flygplatser, redovisar 3,3 miljoner resenärer under juli, alltså lika många som Kastrup.
Men för att få ihop den siffran behöver Swedavia lägga ihop alla sina tio flygplatser och både in- och utrikesresenärer.
Ser man enbart till Köpenhamns motsvarighet i Sverige, Arlanda, så redovisar huvudstadens flygplats 2,4 miljoner passagerare under juli, lite drygt 70 procent av det danska rekordantalet.
Fortfarande inte tillbaka
Swedavia kan ändå notera en ökning med 2 procent i resandet i juli på sina flygplatser i jämförelse med juli 2024.
Inrikestrafiken ökade med 7 procent, utrikestrafiken med 2 procent men det totala flygresandet ligger fortfarande 12 procent lägre än 2019, innan pandemin.
Av statistiken nedan framgår även tydligt att Bromma, nu med 20 passagerare per dag under juli, i praktiken är nedlagd.
Swediavias flygplatser juli 2025
(Inom parentes jämfört med juli 2024)
Arlanda 2 431 272 passagerare (+4 procent)
Landvetter 610 821 passagerare (+2 procent)
Luleå 86 144 passagerare (+17 procent)
Malmö 68 831 passagerare (+5 procent)
Umeå 46 961 passagerare (+5 procent)
Visby 34 532 passagerare (-17 procent)
Ronneby 3 024 passagerare (+50 procent)
Åre 1 890 passagerare (-70 procent)
Bromma 643 passagerare (-98 procent)
(Källa: Swedavia)
