Ett skepp kommer lastat. Numera kan det vara även med kokain och annan narkotika. Knarksmuggling i fruktcontainrar är det nya.
Knark smugglas i bananer
I danska butiker och i andra länder i Europa, har man på senare tid upptäckt narkotika i livsmedelsleveranser.
Nu arbetar man i Europas hamnar febrilt med att hitta misstänkt gods i tid.
Mycket tyder på att den nya smugglingstrafiken nått Sverige. I maj stals fruktgrossisten Interbanans container i Helsingborgs hamn och återlämnades öppnad dagen därpå, skriver Dagligvarunytt.
Polisen misstänker att containern innehöll ett ton kokain och hade hamnat i Sverige av misstag.
”Någon fick panik”
Interbanans vd Ingemar Åkesson säger att händelsen är ovanlig.
”De som hanterar narkotikan vill ta hand om den innan den hamnar hos oss. I det fallet hade man nog tänkt plocka ut varorna i Antwerpen, men man hann helt enkelt inte. Någon fick panik”, spekulerar Åkesson hos Dagligvarunytt.
Brottsförebyggande rådet har sett hur verksamheten byggts upp och attraherat kriminella. Man skrev om trafiken redan i en rapport 2021:
”Distributionskedjorna har kortats och möjligheten att importera narkotika är öppen för en bredare krets av kriminella än tidigare. Större partier än tidigare förs sannolikt in, främst med hjälp av legala företag i godstrafiken”.
Helsingborg mest utsatt
Enligt Tullverket är Helsingborgs hamn narkotikasmugglarnas främsta svenska mål. Till Helsingborg kommer mängder av transport från riskländer i Latinamerika och det är också här de största beslagen gjorts senare år.
Ofta göms narkotikan i lönnfack i containrar och när de lossats tar sig smugglarna in i hamnen nattetid för att ta hand om knarket.
I juli slog anställda hos Coop i Danmark larm efter att man hittat kokainpaket i bananleveranser.
Danska rikskriminalen har meddelat att det handlar om ”en större mängd” och att tolv butiker ska ha fått dessa leveranser.
Många fall tidigare
Redan 2012 upptäckts för övrigt kokain bland bananerna på två Coop-lager på Jylland och nu har verksamheten accelererat.
2024 hittades mer än 220 kilo kokain i banankartonger i flera tyska Lidl-butiker.
I april i år hittade en anställd hos en norsk fruktgrossist 150 kilo kokain och ett par år tidigare upptäcktes 800 kilo kokain i fruktlådor i ett lager i Oslo.
Listan kan göras lång och från de utsatta företagens sida vill man se ett kraftfullare agerande från samhälle och myndigheter.
KA Lundbladh är en annan importör och grossist som utgår från Helsingborg och bolagets vd Johan Andersson har flera förslag.
”Vi är rätt skyddade som grossist eftersom containrarna kontrolleras av tullen, men här borde staten skjuta till mer pengar så att allt som kommer in i landet kan skannas”, säger Andersson hos Dagligvarunytt.
