Knark smugglas i bananer

I danska butiker och i andra länder i Europa, har man på senare tid upptäckt narkotika i livsmedelsleveranser.

Nu arbetar man i Europas hamnar febrilt med att hitta misstänkt gods i tid.

Mycket tyder på att den nya smugglingstrafiken nått Sverige. I maj stals fruktgrossisten Interbanans container i Helsingborgs hamn och återlämnades öppnad dagen därpå, skriver Dagligvarunytt.

Polisen misstänker att containern innehöll ett ton kokain och hade hamnat i Sverige av misstag.

”Någon fick panik”

Interbanans vd Ingemar Åkesson säger att händelsen är ovanlig.

”De som hanterar narkotikan vill ta hand om den innan den hamnar hos oss. I det fallet hade man nog tänkt plocka ut varorna i Antwerpen, men man hann helt enkelt inte. Någon fick panik”, spekulerar Åkesson hos Dagligvarunytt.

Brottsförebyggande rådet har sett hur verksamheten byggts upp och attraherat kriminella. Man skrev om trafiken redan i en rapport 2021:

”Distributionskedjorna har kortats och möjligheten att importera narkotika är öppen för en bredare krets av kriminella än tidigare. Större partier än tidigare förs sannolikt in, främst med hjälp av legala företag i godstrafiken”.