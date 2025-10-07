Kan förstärka från huvudsponsorn?

Både fotboll och hockey på elitnivå har flera hysteriska perioder. Många nya fotbolls- och hockeyspelare headhuntas, jagas fatt på och anställs under silly season mellan säsongerna eller i de transferfönster respektive sport öppnar för nyanställningar.

Hockeyallsvenska AIK kan välja en annan lösning. Man kan gå direkt till huvudpartnern och begära in nya medarbetare.

Det är nämligen Bemannia som nu kliver in som huvudpartner till klubben.

”Partnerskapet markerar starten på en långsiktig satsning där två starka aktörer gör sammanför att bygga framtidstro – både på och utanför isen”, skriver Bemannia i en pressrelease och det är ju sånt man säger i de lägena.

”En central roll”

Bemannia berömmer sig självt för att ”under många år etablerat sig som en ledande aktör inom bemanning och rekrytering”.

Genom att bli huvudpartner till AIK Hockey får företaget en central roll i klubbens fortsatta utveckling, samtidigt som samarbetet öppnar nya möjligheter för nätverkande, affärer och samhällsengagemang, förklarar man.

Siktar uppåt? Ingen tvekan om riktningen för AIK:s Oscar Nord. Inte heller för truppen, väl, när man har ett bemanningsföretag i ryggen. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)