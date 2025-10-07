Dagens PS
Kan förstärka från huvudsponsorn?

Bemannia ny huvudsponsor för AIK Hockey
Bemannia blir huvudpartner för AIK i hockeyn. Här hyllar företaget Oscar Nord för 400 matcher i AIK-tröjan och hoppas på många fler. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Många elitlag får ge sig ut och jaga under transferfönster och silly-säsonger för att förstärka. AIK Hockey kan välja en annan lösning.

Både fotboll och hockey på elitnivå har flera hysteriska perioder. Många nya fotbolls- och hockeyspelare headhuntas, jagas fatt på och anställs under silly season mellan säsongerna eller i de transferfönster respektive sport öppnar för nyanställningar.

Hockeyallsvenska AIK kan välja en annan lösning. Man kan gå direkt till huvudpartnern och begära in nya medarbetare.

Det är nämligen Bemannia som nu kliver in som huvudpartner till klubben.

”Partnerskapet markerar starten på en långsiktig satsning där två starka aktörer gör sammanför att bygga framtidstro – både på och utanför isen”, skriver Bemannia i en pressrelease och det är ju sånt man säger i de lägena.

Hockeypremiär: Miljarder skäl att vinna. Dagens PS

”En central roll”

Bemannia berömmer sig självt för att ”under många år etablerat sig som en ledande aktör inom bemanning och rekrytering”.

Genom att bli huvudpartner till AIK Hockey får företaget en central roll i klubbens fortsatta utveckling, samtidigt som samarbetet öppnar nya möjligheter för nätverkande, affärer och samhällsengagemang, förklarar man.

Siktar uppåt? Ingen tvekan om riktningen för AIK:s Oscar Nord. Inte heller för truppen, väl, när man har ett bemanningsföretag i ryggen. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)
”Stolta över att bli huvudpartner”

”Vi är stolta över att bli huvudpartner till AIK Hockey. AIK är en klubb med starka traditioner och stort hjärta, något vi på Bemannia känner igen oss i. Tillsammans vill vi skapa värde för både klubben, supportrarna och näringslivet”, säger Bemannias vd Staffan Bruzelius.

AIK Hockey bugar och bockar och välkomnar Bemannia, och även dess finansiella stöttning och förklarar Bemannia vara en av klubbens ”mest betydelsefulla partners”.

Dags att slå en signal?

AIK Hockeys klubbdirektör Stefan Gustavsson säger att Bemannia blir en viktig del av AIK-familjen.

”Deras engagemang och vilja att utvecklas tillsammans med oss är precis vad vi söker i ett huvudpartnerskap. Vi är mycket glada att ha dem vid vår sida”, förklarar Gustavsson.

Kanske är det redan nu dags att dra nytta av samarbetet med ett starkt bemanningsföretag? AIK Hockey har ju faktiskt börjat Hockeyallsvenskan sådär.

Laget ligger åtta i tabellen med åtta poäng och minus sex i målskillnad efter sex matcher, så en kompletterande fjärdefemma från ett bemanningsföretag kanske inte vore fel?

Ny rättegång för fängslade storsponsorn. Dagens PS

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

