Det är dags för premiär. De 14 lag som omsätter miljarder tar plats på isen för att slåss om poängen och, i lika hög grad, om pengen.
Hockeypremiär: Miljarder skäl att vinna
När Leksand för några år sedan gick ut på isen på Hovet för att möta Djurgården, spelade hemmalaget introt till ”Lyxfällan” som en pik om Leksands ekonomi.
Leksand var då och är nu känt för en vidlyftig ekonomi och satsningar utan ekonomisk täckning.
Samtidigt är händelsen en god illustration till vad dagens hockey handlar om. Spelarna är ordentligt utrustade med skydd på isen, men den största säkerheten och skyddet för ett lag sitter i plånboken hos sponsorer och finansiärer.
Minst 26 hemmamatcher
I denna onoterade del av näringslivet drar årets upplaga av Svenska hockeyligan, SHL, nu i gång säsongen.
52 omgångar spelas i grundserien vilket garanterar alla deltagande lag publikintäkter från minst 26 hemmamatcher.
Slutspel eller negativt kval, Play out, kan ge fler matcher liksom de för lag som kvalificerar sig till CHL, hockeyns variant av Champions League.
Tre stora intäkter
Intäkterna i SHL är i tre huvuddelar. Publikintäkter är en, sponsorintäkter och kommunala bidrag en annan där även privata finansiärer kan ingå.
Den tredje stora intäktsposten är tv-inkomsterna, där nuvarande tv-avtal sträcker sig fram till 2030 och ger klubbarna totalt cirka 5 miljarder kronor att dela på.
På sponsorsidan har SHL-lagen en uppsjö av lokala och regionala samarbeten samtidigt som nationella sponsorer, inte minst hockeyns allians med spelbolag, genererar stora belopp. En viktig del i sponsringen är möjligheten att sälja arenanamn.
Stjärnan i konkurs – köpte exotiska ormar för miljoner. Dagens PS
Monitor Erp vs Husqvarna
Därför kan du denna säsong se SHL-matcher från Monitor ERP Arena, Löfbergs Arena, Husqvarna Garden samt i tur och ordning Tegera, Saab, Coop Norrbotten, Catena, Skellefteå Kraft, SCA, Vida och Behrn Arena.
Det kan noteras att de enda arenor som bryter mönstret är de tre i storstäderna; Hovet i Stockholm, Scandinavium i Göteborg samt Malmö Arena.
Spelarbudgeten i SHL förra säsongen var sammanlagt 803,5 miljoner kronor och snittlönen för spelarna 765 110 kronor.
Då ska det noteras att det i nästan alla lag finns en fjärdefemma av ofta yngre spelare som drar ner snittlönen väsentligt.
Hur det går?
Jo tack bra. De 14 SHL-klubbarna omsatte tillsammans cirka 2,5 miljarder kronor under senaste redovisningsåret.
8 av dem redovisade vinst, 6 förlust och resultaten skilde sig från Brynäs 33,4 miljoner kronor i vinst till Leksands, ständigt placerad med en pappersmugg i näven utanför de rikas tempel, förlust på 20 miljoner.
Fakta/SHL-klubbarnas omsättning 2024/2025
Färjestad 237 miljoner kronor
Brynäs 227 miljoner kronor
Frölunda 224 miljoner kronor
Luleå 209 miljoner kronor
HV71 205 miljoner kronor
Rögle 207 miljoner kronor
Växjö 172 miljoner kronor
Skellefteå 168,8 miljoner kronor
Linköping 161 miljoner kronor
Örebro 154 miljoner kronor
Malmö 142 miljoner kronor
Timrå 130 miljoner kronor
Djurgården 90,1 miljoner kronor
Leksand Ej officiella siffror
(Källa: Merhockey.se)
SHL-klubbarnas senaste resultat
(Efter skatt, om inget annat anges)
Brynäs +33,4 miljoner kronor
Frölunda +17,2 miljoner kronor
Färjestad +5,5 miljoner kronor
Skellefteå +3,1 miljoner kronor
Luleå +1,1 miljoner kronor
Djurgården +1,1 miljoner kronor
Linköping +914 000 kronor
HV71 +750 000 kronor
Växjö –1,02 miljoner kronor
Rögle –1,3 miljoner kronor (före skatt)
Örebro –1,9 miljoner kronor
Timrå –2,6 miljoner kronor
Malmö –2,8 miljoner kronor
Leksand –20 miljoner kronor (preliminärt enligt klubben)
(Källa: Merhockey.se)
