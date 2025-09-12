Hockeypremiär: Miljarder skäl att vinna

När Leksand för några år sedan gick ut på isen på Hovet för att möta Djurgården, spelade hemmalaget introt till ”Lyxfällan” som en pik om Leksands ekonomi.

Leksand var då och är nu känt för en vidlyftig ekonomi och satsningar utan ekonomisk täckning.

ANNONS

Samtidigt är händelsen en god illustration till vad dagens hockey handlar om. Spelarna är ordentligt utrustade med skydd på isen, men den största säkerheten och skyddet för ett lag sitter i plånboken hos sponsorer och finansiärer.

Minst 26 hemmamatcher

I denna onoterade del av näringslivet drar årets upplaga av Svenska hockeyligan, SHL, nu i gång säsongen.

52 omgångar spelas i grundserien vilket garanterar alla deltagande lag publikintäkter från minst 26 hemmamatcher.

Slutspel eller negativt kval, Play out, kan ge fler matcher liksom de för lag som kvalificerar sig till CHL, hockeyns variant av Champions League.