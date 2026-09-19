Inställda avgångar i Göteborg när lokförare strejkar

Lokförarförbundet (NLF) har bland annat krävt större förutsägbarhet i arbetstiderna och lika lön efter sammanslagningen av Vy och Flytoget.

Vi kräver att lokförare som utför samma arbete ska få samma lön. Det är en dålig lönepolitik. Det är en dålig personalpolitik, och det är en dålig järnvägspolitik, säger förbundsledaren Rolf Ringdal i ett pressmeddelande.

Motparten, arbetsgivarförbundet Spekter, anser att lokförarnas krav är för högt.