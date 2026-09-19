På fredagsmorgonen gick 46 lokförare ut i strejk sedan förhandlingarna mellan det norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman.
Inställda avgångar i Göteborg när lokförare strejkar
I helgen ställs 250 avgångar in sedan norska lokförare gått ut i strejk. Bland de drabbade sträckorna finns tåg mellan Göteborg och Oslo.
På fredagsmorgonen gick 46 lokförare ut i strejk sedan förhandlingarna mellan det norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman.
Lokförarförbundet (NLF) har bland annat krävt större förutsägbarhet i arbetstiderna och lika lön efter sammanslagningen av Vy och Flytoget.
Vi kräver att lokförare som utför samma arbete ska få samma lön. Det är en dålig lönepolitik. Det är en dålig personalpolitik, och det är en dålig järnvägspolitik, säger förbundsledaren Rolf Ringdal i ett pressmeddelande.
Motparten, arbetsgivarförbundet Spekter, anser att lokförarnas krav är för högt.