Ikeas utsläpp i fjol: 21,3 miljoner ton koldioxid

Aftonbladet berättar att en rad bolagsjättar kommit till klimattoppmötet, men att 225 miljöorganisationer krävt att företagen ska bannlysas på grund av deras enorma miljöförstöring.

”De förorenar inte bara miljön och begår övergrepp – de förorenar även COP”, anser Leticia Tura, generaldirektör vid organisationen Fase i Brasilien i ett uttalande som citeras av tidningen.

Ikea har åkt till COP30 med 26 andra företag och organisationer från Sverige och bakom delegationen står Business Sweden.

Enligt AB släppte Ikea ut 21,3 miljoner ton koldioxid 2024 och enligt flera forskningsrapporter går inte ekvationen ökande tillväxt och minskade utsläpp ihop, det finns ingen frikoppling mellan tillväxt och utsläpp enligt en stor metastudie 2019 från Europeiska miljöbyrån EEB.

Så lite av Ikeas trä är återvunnit material

Men Inter Ikea Groups råvaruchef Ulf Johansson, som är på plats i Brasilien, säger att företaget har ”goda exempel” att dela med sig av men tillstår för Aftonbladet att utsläppen är en utmaning.

I artikeln framgår det att Ikea under förra året använde 13,4 miljoner kubikmeter trä till sina möbler och produkter, och att endast 16 procent av träet var återvunnet.

Det innebär att 11,3 miljoner kubikmeter trä som den svenska möbeljätten använde för sin tillverkning kom från skogsavverkning. I huvudsak från Polen och Litauen.

”Totalt i världen motsvarar Ikeas träförbrukning avverkningar på mellan 1,2 och 1,8 miljoner hektar skog – lika stort som länderna Kosovo respektive Slovenien”, konstaterar tidningen och berättar att Ikea tiger om vilka deras leverantörer av trä är.

ANNONS

Missa inte: Ikea i skamvrån – anklagas för skogsskövling DagensPS