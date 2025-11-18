Tillsammans med 26 andra företag från Sverige har Ikea anslutit till COP30 i Brasilien, och möbeljätten får svidande kritik.
Ikeas utsläpp i fjol: 21,3 miljoner ton koldioxid
Aftonbladet berättar att en rad bolagsjättar kommit till klimattoppmötet, men att 225 miljöorganisationer krävt att företagen ska bannlysas på grund av deras enorma miljöförstöring.
”De förorenar inte bara miljön och begår övergrepp – de förorenar även COP”, anser Leticia Tura, generaldirektör vid organisationen Fase i Brasilien i ett uttalande som citeras av tidningen.
Ikea har åkt till COP30 med 26 andra företag och organisationer från Sverige och bakom delegationen står Business Sweden.
Enligt AB släppte Ikea ut 21,3 miljoner ton koldioxid 2024 och enligt flera forskningsrapporter går inte ekvationen ökande tillväxt och minskade utsläpp ihop, det finns ingen frikoppling mellan tillväxt och utsläpp enligt en stor metastudie 2019 från Europeiska miljöbyrån EEB.
Så lite av Ikeas trä är återvunnit material
Men Inter Ikea Groups råvaruchef Ulf Johansson, som är på plats i Brasilien, säger att företaget har ”goda exempel” att dela med sig av men tillstår för Aftonbladet att utsläppen är en utmaning.
I artikeln framgår det att Ikea under förra året använde 13,4 miljoner kubikmeter trä till sina möbler och produkter, och att endast 16 procent av träet var återvunnet.
Det innebär att 11,3 miljoner kubikmeter trä som den svenska möbeljätten använde för sin tillverkning kom från skogsavverkning. I huvudsak från Polen och Litauen.
”Totalt i världen motsvarar Ikeas träförbrukning avverkningar på mellan 1,2 och 1,8 miljoner hektar skog – lika stort som länderna Kosovo respektive Slovenien”, konstaterar tidningen och berättar att Ikea tiger om vilka deras leverantörer av trä är.
“Vill att möblerna ska vara återvinningsbara”
Ikea gjorde ett historiskt skogsköp på 153 000 hektar skog från Lettland och Estland i oktober i år, visar kartläggningen vidare.
Samtidigt hänger klimat- och artkrisen som ett stort, mörkt orosmoln över jordens befolkning, det är ohållbart att hela tiden köpa nytt, det gäller möbler som kläder eller vad det nu är. Förutom djur och natur hotar extremväder och massvält världen.
”Att fokusera på att producera möbler som har en lång livslängd är otroligt viktigt i vår produktutveckling. Vi vill att möblerna ska vara återvinningsbara när de når slutet på livet, men framför allt ska de leva länge. De ska kunna gå att reparera, de ska kunna gå att piffa upp på olika sätt utan att man behöver köpa nya möbler. Så det är en jätteviktig fråga för oss”, säger Ikeas råvaruchef Ulf Johansson den alarmerande utvecklingen.
Samtidigt har en av företagets tidigare leverantörer i just Brasilien, Artemobili, fällts för flera fall av miljöbrott, däribland olaglig avverkning, vilket organisationen Disclose avslöjade i fjol.
Avverkar skog större än hela Kosovos yta
Johansson påpekar i AB att Ikea såg allvarligt på det och att inga möbler köpts från det företaget på flera år.
På frågan hur det kan vara hållbart att avverka skog varje år större än ett land som Kosovo, svarar Ikeas råvaruchef:
”Det kan vara hållbart om skogarna sköts ansvarsfullt.”
Han pratar om att bolaget avsätter stora belopp för att restaurera utarmade skogar, bland annat i Brasilien, och han deklarerar att Ikea oberoende av tillväxten lovar att halvera sina utsläpp från 2016 till 2030.
