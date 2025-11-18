Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ikeas utsläpp i fjol: 21,3 miljoner ton koldioxid

Ikea
Varje år avverkar Ikea skog större än ett land som Kosovo, enligt Aftonbladets beräkningar. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Tillsammans med 26 andra företag från Sverige har Ikea anslutit till COP30 i Brasilien, och möbeljätten får svidande kritik.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Aftonbladet berättar att en rad bolagsjättar kommit till klimattoppmötet, men att 225 miljöorganisationer krävt att företagen ska bannlysas på grund av deras enorma miljöförstöring.

”De förorenar inte bara miljön och begår övergrepp – de förorenar även COP”, anser Leticia Tura, generaldirektör vid organisationen Fase i Brasilien i ett uttalande som citeras av tidningen.

Ikea har åkt till COP30 med 26 andra företag och organisationer från Sverige och bakom delegationen står Business Sweden.

Enligt AB släppte Ikea ut 21,3 miljoner ton koldioxid 2024 och enligt flera forskningsrapporter går inte ekvationen ökande tillväxt och minskade utsläpp ihop, det finns ingen frikoppling mellan tillväxt och utsläpp enligt en stor metastudie 2019 från Europeiska miljöbyrån EEB.

Så lite av Ikeas trä är återvunnit material

Men Inter Ikea Groups råvaruchef Ulf Johansson, som är på plats i Brasilien, säger att företaget har ”goda exempel” att dela med sig av men tillstår för Aftonbladet att utsläppen är en utmaning.

I artikeln framgår det att Ikea under förra året använde 13,4 miljoner kubikmeter trä till sina möbler och produkter, och att endast 16 procent av träet var återvunnet.

Det innebär att 11,3 miljoner kubikmeter trä som den svenska möbeljätten använde för sin tillverkning kom från skogsavverkning. I huvudsak från Polen och Litauen.

”Totalt i världen motsvarar Ikeas träförbrukning avverkningar på mellan 1,2 och 1,8 miljoner hektar skog – lika stort som länderna Kosovo respektive Slovenien”, konstaterar tidningen och berättar att Ikea tiger om vilka deras leverantörer av trä är.

ANNONS

Missa inte: Ikea i skamvrån – anklagas för skogsskövling DagensPS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

“Vill att möblerna ska vara återvinningsbara”

Ikea gjorde ett historiskt skogsköp på 153 000 hektar skog från Lettland och Estland i oktober i år, visar kartläggningen vidare.

Samtidigt hänger klimat- och artkrisen som ett stort, mörkt orosmoln över jordens befolkning, det är ohållbart att hela tiden köpa nytt, det gäller möbler som kläder eller vad det nu är. Förutom djur och natur hotar extremväder och massvält världen.

”Att fokusera på att producera möbler som har en lång livslängd är otroligt viktigt i vår produktutveckling. Vi vill att möblerna ska vara återvinningsbara när de når slutet på livet, men framför allt ska de leva länge. De ska kunna gå att reparera, de ska kunna gå att piffa upp på olika sätt utan att man behöver köpa nya möbler. Så det är en jätteviktig fråga för oss”, säger Ikeas råvaruchef Ulf Johansson den alarmerande utvecklingen.

Samtidigt har en av företagets tidigare leverantörer i just Brasilien, Artemobili, fällts för flera fall av miljöbrott, däribland olaglig avverkning, vilket organisationen Disclose avslöjade i fjol.

Avverkar skog större än hela Kosovos yta

Johansson påpekar i AB att Ikea såg allvarligt på det och att inga möbler köpts från det företaget på flera år.

På frågan hur det kan vara hållbart att avverka skog varje år större än ett land som Kosovo, svarar Ikeas råvaruchef:

ANNONS

”Det kan vara hållbart om skogarna sköts ansvarsfullt.”

Han pratar om att bolaget avsätter stora belopp för att restaurera utarmade skogar, bland annat i Brasilien, och han deklarerar att Ikea oberoende av tillväxten lovar att halvera sina utsläpp från 2016 till 2030.

Läs även: Ikea betalar 70 miljoner för östtyskt tvångsarbete DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
biologisk mångfaldBrasilienIkeaKlimatförändringarKoldioxidMöblertimmerToppmöteTrä
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS