Madonna fick bägaren att rinna över. Nu förbjuds AI-skapad musik på topplistorna i Australien för att skydda artisterna.
Förbjuder AI-musik: "Vill skydda skapandet"
I juli nådde en coverversion av Madonnas ”Like a Prayer” förstaplatsen på de australiska topplistorna.
När toppositionen var nådd avslöjades att sången och trummorna skapats med hjälp av AI.
Det här har fått artister och musikbransch att reagera. Nu kommer resultatet av reaktionerna.
Musik som skapats med hjälp av AI kommer inte längre att få någon plats på de australiska topplistorna.
De nya riktlinjerna presenterades tisdag, träder i kraft fredag och ska enligt branschorganisationen Aria, Australian Recording Industri Association, syfta till att skydda ”det mänskliga ursprunget i konstnärligt skapande”.
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Inte förbjudet använda AI
Enligt det nya regelverket måste låtar på topplistorna vara ”i huvudsak skapade av människor”, citerar Frankfurter Allgemeine.
Användning av AI är alltså inte förbjuden, men musik som skapats helt och hållet via AI kommer inte längre att platsa på topplistorna.
Flera branschorganisationer presenterade i juli ett system för att märka musik som skapats helt eller delvis med hjälp av AI.
Det frivilliga märkningssystemet är utformat för global användning och är tänkt att användas även av streamingtjänster.
Streamingtjänsten Deezer har redan infört en märkning för AI-genererad musik. Enligt Deezer används redan AI i nästan varannan ny låt som släpps på plattformen.
Spotify har meddelat att man från mitten av september märker AI-genererade profiler som ”AI Persona”.
Spotify börjar i september
Spotify meddelade i höstas att man skulle börja rulla ut en ny funktion med information kring musik som både är helt eller delvis AI-genererad, skriver Musikindustrin.
I april kom beskedet att funktionen höll på att rullas ut för några utvalda distributörer.
Ansvaret ligger hos den som laddar upp musiken att ange ”AI Credits” hos sin distributör, för att informationen ska följa med till Spotfy.
Det som är lite nytt jämfört med tidigare liknande lösningar från andra streamingplattformar är att Spotify även ger möjligheten att kunna ange om bara delar av till exempel en text eller ett instrument är AI-genererat.
”Om både AI och människor har bidragit till samma roll, ange dem var för sig”, refererar Musikindustrin.
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”Ska utvärdera löpande”
Informationen kommer sedan visas för användarna under låtens credits, samt under ”Now Playing”. Än så länge enbart för användare av mobilappen, men det kommer troligen utökas så småningom, enligt branschtidningen.
Vilka distributörer som är med från start anges inte och funktionen med AI-taggning är frivillig.
Spotify säger att man kommer att utvärdera det hela löpande baserade på vilken feedback man får och hur ”landskapet förändras”.
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