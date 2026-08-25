Förbjuder AI-musik: "Vill skydda skapandet"

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Det här har fått artister och musikbransch att reagera. Nu kommer resultatet av reaktionerna.

Musik som skapats med hjälp av AI kommer inte längre att få någon plats på de australiska topplistorna.

De nya riktlinjerna presenterades tisdag, träder i kraft fredag och ska enligt branschorganisationen Aria, Australian Recording Industri Association, syfta till att skydda ”det mänskliga ursprunget i konstnärligt skapande”.

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Inte förbjudet använda AI

Enligt det nya regelverket måste låtar på topplistorna vara ”i huvudsak skapade av människor”, citerar Frankfurter Allgemeine.

Användning av AI är alltså inte förbjuden, men musik som skapats helt och hållet via AI kommer inte längre att platsa på topplistorna.

Flera branschorganisationer presenterade i juli ett system för att märka musik som skapats helt eller delvis med hjälp av AI.

Det frivilliga märkningssystemet är utformat för global användning och är tänkt att användas även av streamingtjänster.

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Streamingtjänsten Deezer har redan infört en märkning för AI-genererad musik. Enligt Deezer används redan AI i nästan varannan ny låt som släpps på plattformen.

Spotify har meddelat att man från mitten av september märker AI-genererade profiler som ”AI Persona”.

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