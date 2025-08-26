Hitachi Energy satsar stort i Ludvika. Nu hoppas man det ska leda till en ny brittisk miljardorder. Det handlar om en 68 mil lång elkabel.
Hoppas på ny mångmiljard-order
Tidigare under året meddelade Hitachi Energy att man investerar 700 miljoner kronor i en utbyggnad av sin HVDC-fabrik i Ludvika.
HVDC eller högspänd likström är en teknik för att effektivt överföra stora mängder el över långa avstånd, med lägre energiförluster än traditionell växelström ger.
I den nya anläggningen ska Hitachi kunna göra fler HVDC-tester och ytterligare stärka sin marknadsdominans.
Hitachi Energy har hittills stått bakom ungefär hälften av världens samtliga HVDC-projekt och nu är bolaget favorit till att ta hem ytterligare en miljardorder, när en lång elkabel ska dras mellan England och Skottland.
Grön miljardsatsning: Kraftjätte satsar på Sverige. Dagens PS
68 mil lång elkabel
Projektet heter Eastern Green Link 3, EGL3, och innehåller en 680 kilometer lång kabel som ska dras under såväl vatten som mark från Walpole i Norfolk till Longside i Aberdeenshire.
HVDC-länken ska överföra energi från vindkraftverk till havs.
”I Storbritannien har man ett starkt fokus på att nå ”net zero”, och vind är viktigt i deras energimix. De har också bra vindförhållanden, speciellt i Skottland”, säger Niklas Persson, global chef för nätintegration hos Hitachi Energy, hos Ny teknik.
”I norra Skottland byggs nu vindkraften ut med 10 GW, som sedan ska föras från de norra delarna ner till England”, tillägger Persson om det aktuella projektet.
”Viktigt steg” mot kontrakt
Något kontrakt är än så länge inte undertecknat, men Hitachi Energi har, enligt ett pressmeddelande, utsetts till så kallad ”preferred bidder” av National Grid Electricity Transmission och SSEN Transmission som driver projektet.
”Vi har planerat för att det här kommer att ske, både för ingenjörsarbetet och kapaciteten i våra fabriker. Att vi har blivit utvalda till ”preferred bidder” är ett viktigt steg, och vi är väldigt glada för det. Det rör sig om mångmiljardbelopp i kronor när det väl är klart”, säger Niklas Persson.
Hitachi Energy är sedan tidigare med i arbetet med den brittiska HVDC-kabeln EGL2, där de även ska stå för två HVDC-omriktarstationer.
Det arbetet är påbörjat och ambitionen är att kabeln ska vara på plats 2029. Om allt går enligt plan ska den nu aktuella EGL3 vara i bruk fyra år senare, 2033.
”Väl positionerade”
”Vi är väldigt väl positionerade i Storbritannien. Vi har EGL2, vi har nu också blivit utvalda till EGL3. Sedan har vi flera andra projekt, bland annat vid Doggers bankar”, berättar Niklas Persson hos Ny teknik.
EGL3-projektet förväntas nå ett underskrivet kontrakt i slutet av 2025 och fabriken i Ludvika är väl förberedd för arbetet.
”Det här projektet har vi med i vår strategiska plan sedan tidigare. Vi är i en uppgraderingsfas och i Sverige anställer vi varje månad nästan 100 personer, avslutar Niklas Persson.
Brist på transformatorer “kritisk” – förseningar väntar. Dagens PS
Järnvägen – ett hot mot Sveriges framtid. Dagens PS
