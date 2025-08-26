Hoppas på ny mångmiljard-order

Tidigare under året meddelade Hitachi Energy att man investerar 700 miljoner kronor i en utbyggnad av sin HVDC-fabrik i Ludvika.

HVDC eller högspänd likström är en teknik för att effektivt överföra stora mängder el över långa avstånd, med lägre energiförluster än traditionell växelström ger.

I den nya anläggningen ska Hitachi kunna göra fler HVDC-tester och ytterligare stärka sin marknadsdominans.

Hitachi Energy har hittills stått bakom ungefär hälften av världens samtliga HVDC-projekt och nu är bolaget favorit till att ta hem ytterligare en miljardorder, när en lång elkabel ska dras mellan England och Skottland.

Grön miljardsatsning: Kraftjätte satsar på Sverige. Dagens PS

68 mil lång elkabel

Projektet heter Eastern Green Link 3, EGL3, och innehåller en 680 kilometer lång kabel som ska dras under såväl vatten som mark från Walpole i Norfolk till Longside i Aberdeenshire.

HVDC-länken ska överföra energi från vindkraftverk till havs.

”I Storbritannien har man ett starkt fokus på att nå ”net zero”, och vind är viktigt i deras energimix. De har också bra vindförhållanden, speciellt i Skottland”, säger Niklas Persson, global chef för nätintegration hos Hitachi Energy, hos Ny teknik.

ANNONS

”I norra Skottland byggs nu vindkraften ut med 10 GW, som sedan ska föras från de norra delarna ner till England”, tillägger Persson om det aktuella projektet.

Energijätte bygger samhälle – satsar på bostäder. Realtid