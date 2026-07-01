Sökningar efter ”köp falska recensioner” har ökat med 1 268 procent det senaste året. Nu handlar det om tusentals sökningar per dag.
Heta handelsvaran: Falska recensioner på nätet
Mer än 21 000 personer sökte på nätet efter hur man köper falska recensioner under förra månaden.
Antalet sökningar efter hur man fixar falska företagsrecensioner var fler än 68 000.
Australiska Anybusiness rapporterar en ny Google-sökanalys som visar att sökningar efter ”köp falska recensioner” ökat med 1 268 procent enbart under det senaste året.
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Sökningarna har exploderat
Samtidigt har sökningarna efter ”falska företagsrecensioner” ökat med 1 026 jämfört med föregående år.
Intresset för denna typ av sökningar har exploderat det senaste året, vilket bara kan tolkas som att manipulerade recensioner blivit ännu vanligare.
För små och medelstora företag är konsekvenserna betydande. Medan stora varumärken kan ”svälja” enstaka falska recensioner, förlitar sig små och medelstora företag ofta på relativt få recensioner när det gäller att bygga trovärdighet.
Det gör att även ett fåtal falska betyg kan påverka kundbeslut och intäkter.
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”Oroande förändring”
Mary Tamvakologos, vd för AnyBusiness.com.au, säger att siffrorna visar en oroande förändring i hur företag konkurrerar online.
”Vi har nått den punkt där tusentals människor aktivt söker efter sätt att köpa falska recensioner varje månad, medan ännu fler försöker ta reda på om recensionerna de läser är äkta”, konstaterar hon.
”Det är ett förtroendeproblem för alla företag. För små och medelstora företag har rykte blivit en av deras största kommersiella tillgångar. Några falska enstjärniga recensioner kan avskräcka potentiella kunder över en natt, medan konkurrenter som använder falska femstjärniga recensioner skapar orättvisa spelplaner.”
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”Får allvarliga konsekvenser”
Mary Tamvakologos menar att det får allvarliga konsekvenser för ett företag att betala för positiva recensioner.
”Att köpa recensioner är ett av de största misstagen ett företag kan göra. Plattformar som Google förbättrar ständigt sina system för att identifiera misstänkt recensionsaktivitet, och företag som ertappas med att manipulera recensioner riskerar att få dem borttagna, förlora kundernas förtroende och i vissa fall få sina företagsprofiler begränsade.”
Dessutom kan man skada konsumenternas förtroende för gott, menar Tamvakologos.
”På dagens marknad vinner autenticiteten”, säger hon. ”Kunderna förväntar sig inte perfektion. De förväntar sig ärlighet.”
”Ett företag med genuina recensioner, inklusive enstaka kritik som har hanterats professionellt, är ofta mer trovärdigt än ett med hundratals misstänkta femstjärniga betyg.”
Listan/Fem råd för att hantera varumärkets rykte
- Övervaka recensioner konsekvent
Var uppmärksam på plötsliga toppar i recensioner, upprepade formuleringar, flera recensioner som kommer inom några minuter eller från konton med liten recensionshistorik.
- Svara professionellt
Om du får en misstänkt recension, förbli lugn och saklig. Offentliga svar visar transparens för framtida kunder medan du rapporterar recensionen via relevant plattform.
- Generera fler genuina recensioner
Det starkaste försvaret mot falska recensioner är ett konsekvent flöde av autentisk kundfeedback. Be nöjda kunder att lämna ärliga recensioner.
- Bygg recensioner över flera plattformar
Undvik att förlita dig på en enda plattform. Att etablera närvaro på Google, Facebook, Trustpilot och branschspecifika webbplatser minskar effekten av manipulation.
- För detaljerade kundregister
Fakturor, bokningsbekräftelser, e-postkorrespondens och betalningsregister kan alla hjälpa till att stödja förfrågningar om att ta bort bedrägliga recensioner snabbare.
(Källa: Anybusiness.com.au)