Heta handelsvaran: Falska recensioner på nätet

”Oroande förändring”

Mary Tamvakologos, vd för AnyBusiness.com.au, säger att siffrorna visar en oroande förändring i hur företag konkurrerar online.

”Vi har nått den punkt där tusentals människor aktivt söker efter sätt att köpa falska recensioner varje månad, medan ännu fler försöker ta reda på om recensionerna de läser är äkta”, konstaterar hon.

”Det är ett förtroendeproblem för alla företag. För små och medelstora företag har rykte blivit en av deras största kommersiella tillgångar. Några falska enstjärniga recensioner kan avskräcka potentiella kunder över en natt, medan konkurrenter som använder falska femstjärniga recensioner skapar orättvisa spelplaner.”

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”Får allvarliga konsekvenser”

Mary Tamvakologos menar att det får allvarliga konsekvenser för ett företag att betala för positiva recensioner.

”Att köpa recensioner är ett av de största misstagen ett företag kan göra. Plattformar som Google förbättrar ständigt sina system för att identifiera misstänkt recensionsaktivitet, och företag som ertappas med att manipulera recensioner riskerar att få dem borttagna, förlora kundernas förtroende och i vissa fall få sina företagsprofiler begränsade.”

Dessutom kan man skada konsumenternas förtroende för gott, menar Tamvakologos.

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”På dagens marknad vinner autenticiteten”, säger hon. ”Kunderna förväntar sig inte perfektion. De förväntar sig ärlighet.”

”Ett företag med genuina recensioner, inklusive enstaka kritik som har hanterats professionellt, är ofta mer trovärdigt än ett med hundratals misstänkta femstjärniga betyg.”

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Övervaka recensioner konsekvent

Var uppmärksam på plötsliga toppar i recensioner, upprepade formuleringar, flera recensioner som kommer inom några minuter eller från konton med liten recensionshistorik.

Var uppmärksam på plötsliga toppar i recensioner, upprepade formuleringar, flera recensioner som kommer inom några minuter eller från konton med liten recensionshistorik. Svara professionellt

Om du får en misstänkt recension, förbli lugn och saklig. Offentliga svar visar transparens för framtida kunder medan du rapporterar recensionen via relevant plattform.

Om du får en misstänkt recension, förbli lugn och saklig. Offentliga svar visar transparens för framtida kunder medan du rapporterar recensionen via relevant plattform. Generera fler genuina recensioner

Det starkaste försvaret mot falska recensioner är ett konsekvent flöde av autentisk kundfeedback. Be nöjda kunder att lämna ärliga recensioner.

Det starkaste försvaret mot falska recensioner är ett konsekvent flöde av autentisk kundfeedback. Be nöjda kunder att lämna ärliga recensioner. Bygg recensioner över flera plattformar

Undvik att förlita dig på en enda plattform. Att etablera närvaro på Google, Facebook, Trustpilot och branschspecifika webbplatser minskar effekten av manipulation.

Undvik att förlita dig på en enda plattform. Att etablera närvaro på Google, Facebook, Trustpilot och branschspecifika webbplatser minskar effekten av manipulation. För detaljerade kundregister

Fakturor, bokningsbekräftelser, e-postkorrespondens och betalningsregister kan alla hjälpa till att stödja förfrågningar om att ta bort bedrägliga recensioner snabbare.

(Källa: Anybusiness.com.au)

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