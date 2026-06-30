Nya tider för SAS: Från konkursbo till storsatsning

Effekter bortom flygindustrin

SAS vd Anko van der Werff menar att en sådan expansion skulle göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det ger effekter som sträcker sig långt bortom flygbranschen. Enligt honom kan satsningen bidra till omkring 25 000 nya jobb och en BNP-ökning på 25 miljarder danska kronor fram till 2030.

SAS tuffa år nu i backspegeln

Det är en kraftfull signal från ett bolag som för bara ett par år sedan kämpade för sin överlevnad. SAS gick igenom en lång och smärtsam rekonstruktion som avslutades 2024, då bolaget fick helt nya ägare. Den processen var fylld av osäkerhet kring SAS framtid, omfattande kostnadsbesparingar och tuffa förhandlingar med både fordringsägare och fackförbund.

Att bolaget nu i stället talar om miljardinvesteringar och kraftig tillväxt markerar ett tydligt skifte i tonläge.



Nya ägare med stora ambitioner

En viktig pusselbit i SAS nya kapitel är ägarbilden. Air France-KLM blev en av de centrala nya ägarna efter rekonstruktionen 2024, och har sedan dess meddelat ambitioner att öka sitt ägande kraftigt. Man vill gå från dagens 19,9 procent till 60,5 procent.

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SAS får nya ägarna att tindra

När koncernen presenterade sitt resultat för 2025 i februari lyftes särskilt SAS positiva utveckling fram. Finanschefen Steven Zaat uppgav att den förbättrade lönsamhet varit en avgörande faktor bakom beslutet att öka ägandet.

Affären väntar fortfarande på godkännande från EU, men den fransk-nederländska flygkoncernen är optimistiska att man ska få grönt ljus under andra halvåret i år. Det skulle innebära att Air France och KLM får ett betydligt starkare grepp om SAS framtid.

Bränslekostnader fortfarande orosmoln

Den senaste utvecklingen inger förhoppningar om att SAS nu lämnar krisåren bakom sig och går in i en mer offensiv fas. Samtidigt är läget fortfarande känsligt.

Det var inte länge sen vi skrev om tusentals inställda flyg och en potentiell bränslesmäll på 10 miljarder svenska kronor. För SAS var det en ovälkommen realitet att notan för flygbränsle kunde dubbleras jämfört med förra året.

Mot ljusare tider

Men om oroligheterna i Mellanöstern avtar ser läget betydligt bättre ut för SAS. Då är kanske kampen för överlevnad kan bytas till ett scenario med storsatsning på nya flygplan, ökad kapacitet och en förstärkt roll för Köpenhamn som nordisk flygknutpunkt.

Den nya ägarsituationen, med Air France-KLM som allt mer dominerande ägare, ger flygbolaget en chans att forma en ny identitet: En resa som går från rekonstruktion till expansion.

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