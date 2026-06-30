Efter år av kris och osäkerhet är SAS på väg in i en helt ny fas. Enligt danska Berlingske Tiderne presenterar bolaget idag en stor flygplansorder från Airbus vid ett evenemang på Köpenhamns flygplats. Det är en affär som handlar om långdistansflygplan till ett tvåsiffrigt miljardbelopp.
Nya tider för SAS: Från konkursbo till storsatsning
Det är en av SAS största investeringar någonsin. Ordern rör 15–20 nya långdistansflygplan, men det kommer även att ge nya jobbtillfällen. En storsatsning på Köpenhamnsflygplatsen beräknas skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige till 2030, uppger TT.
Köpenhamn blir fokus
Den nya flygplansordern ska kopplas till en bredare strategi för tillväxt fram till 2030. Enligt uppgifter ska SAS presentera planer på att öka passagerarantalet med hela 68 procent under samma period.
Effekter bortom flygindustrin
SAS vd Anko van der Werff menar att en sådan expansion skulle göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det ger effekter som sträcker sig långt bortom flygbranschen. Enligt honom kan satsningen bidra till omkring 25 000 nya jobb och en BNP-ökning på 25 miljarder danska kronor fram till 2030.
SAS tuffa år nu i backspegeln
Det är en kraftfull signal från ett bolag som för bara ett par år sedan kämpade för sin överlevnad. SAS gick igenom en lång och smärtsam rekonstruktion som avslutades 2024, då bolaget fick helt nya ägare. Den processen var fylld av osäkerhet kring SAS framtid, omfattande kostnadsbesparingar och tuffa förhandlingar med både fordringsägare och fackförbund.
Att bolaget nu i stället talar om miljardinvesteringar och kraftig tillväxt markerar ett tydligt skifte i tonläge.
Nya ägare med stora ambitioner
En viktig pusselbit i SAS nya kapitel är ägarbilden. Air France-KLM blev en av de centrala nya ägarna efter rekonstruktionen 2024, och har sedan dess meddelat ambitioner att öka sitt ägande kraftigt. Man vill gå från dagens 19,9 procent till 60,5 procent.
SAS får nya ägarna att tindra
När koncernen presenterade sitt resultat för 2025 i februari lyftes särskilt SAS positiva utveckling fram. Finanschefen Steven Zaat uppgav att den förbättrade lönsamhet varit en avgörande faktor bakom beslutet att öka ägandet.
Affären väntar fortfarande på godkännande från EU, men den fransk-nederländska flygkoncernen är optimistiska att man ska få grönt ljus under andra halvåret i år. Det skulle innebära att Air France och KLM får ett betydligt starkare grepp om SAS framtid.
Bränslekostnader fortfarande orosmoln
Den senaste utvecklingen inger förhoppningar om att SAS nu lämnar krisåren bakom sig och går in i en mer offensiv fas. Samtidigt är läget fortfarande känsligt.
Det var inte länge sen vi skrev om tusentals inställda flyg och en potentiell bränslesmäll på 10 miljarder svenska kronor. För SAS var det en ovälkommen realitet att notan för flygbränsle kunde dubbleras jämfört med förra året.
Mot ljusare tider
Men om oroligheterna i Mellanöstern avtar ser läget betydligt bättre ut för SAS. Då är kanske kampen för överlevnad kan bytas till ett scenario med storsatsning på nya flygplan, ökad kapacitet och en förstärkt roll för Köpenhamn som nordisk flygknutpunkt.
Den nya ägarsituationen, med Air France-KLM som allt mer dominerande ägare, ger flygbolaget en chans att forma en ny identitet: En resa som går från rekonstruktion till expansion.