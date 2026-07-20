Hemligt Google-chip får Alphabet-aktien att stiga

Höjd investeringsbudget för 2026

Enligt Alphabets senaste kvartalsrapport har efterfrågan på molntjänster och AI-kapacitet vuxit snabbare än utbudet, vilket fick bolaget att höja sin investeringsbudget för 2026 till mellan 180 och 190 miljarder dollar.

Nu rapporteras det att Google utvecklar en helt ny typ av krets, med kodnamnet ”Frozen v2”.

Till skillnad från vanliga TPU-kretsar, som är byggda för att hantera en bred uppsättning AI-uppgifter, ska Frozen v2 vara skräddarsydd specifikt för Googles egen AI-modell Gemini .

Sex till 10 gånger snabbare

Vad som är nytt är att arkitekturen bakom modellen bränns i praktiken in direkt i kretsens hårdvara.

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Enligt uppgiftslämnare bakom rapporten kan det ge en effektivitetsvinst på mellan sex och tio gånger jämfört med dagens TPU-kretsar, genom att kraftigt minska mängden data som behöver flyttas runt i systemet. Kretsen väntas tidigast tas i drift 2028.

Alphabet-aktien stiger

Alphabet-aktien steg efter nyheten. Strategin liknar ett bredare branschmönster:

Amazon har sina Trainium-kretsar, Meta utvecklar egna slutledningskretsar för AI, och Anthropic är i tidiga samtal om att ta fram en egen krets.

Minskat beroende av Nvidia

Varför spelar det här roll för Alphabets aktie?

Ju mer av sin egen AI-hårdvara Google kan bygga skräddarsydd för sina egna modeller, desto mindre behöver bolaget betala för Nvidias generella grafikkretsar.

Samtidigt som prestandan för just Gemini kan bli bättre än konkurrenternas.

Alphabet är toppvalet

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Kombinationen av starka kvartalsrapporter, ett kraftigt växande molnbeställningslager på 462 miljarder dollar och nu utsikter till en betydligt effektivare AI-hårdvara är precis den typen av signaler som fått flera storbanker, bland andra JPMorgan, att kalla Alphabet sin ”top pick” i teknologisektorn.