Friskvårdsbidragen brinner inne och missar målet

Tjej som tränar
Runt 60 procent av svenskarna nyttjar inte friksvårdsbidraget till fullo. (Foto: Judit Nilsson/SvD/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Var fjärde svensk lät sitt friskvårdsbidrag brinna inne. Samtidigt visar en studie från Södertörns högskola att det inte är mängden friskvårdspengar som gör oss mer tillfredsställda på jobbet. Utan hur nöjda vi är med de förmåner som faktiskt erbjuds.

Friskvårdsbidraget infördes för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro, men trots goda ambitioner tycks satsningen inte nå hela vägen fram. I dag lägger svenska arbetsgivare omkring fyra miljarder kronor varje år på friskvård, men resultaten är svåra att mäta.

Trots att friskvårdsbidraget blivit en självklar del av arbetslivet, visar uppgifter att många anställda fortfarande inte utnyttjar förmånen fullt ut. Endast runt 60 procent tar del av hela bidraget, och det är oftast redan fysiskt aktiva medarbetare.

“Vi måste nå dem som behöver komma igång, och inte de som redan tränar”, säger Oskar Halling Ullberg, forskare i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet till Tidningen Vision.

Han beskriver bidraget som ett dyrt och ineffektivt verktyg.

“Företagen lägger miljarder, men får otydliga resultat. Bidraget har blivit mer symboliskt än strategiskt”.

Nöjdhet viktigare än pengar när det gäller friskvårdsbidrag

En studie från Södertörns högskola visar att det inte är mängden pengar som påverkar hur nöjd personalen är utan istället upplevelsen av att friskvården fungerar.

Tilda Nyström och Jesper Korell, från Södertörns Högskola, fann att nöjdhet med friskvårdsförmåner har ett tydligt samband med tillfredsställelse på jobbet, medan antalet förmåner och bidragsstorleken spelade mindre roll.

Enligt studien från Södertörns Högskola är nöjdheten med friskvårdsbidraget hos medarbetare viktigare än pengar. (Foto:
Helena Landstedt/TT)
För arbetsgivare handlar det mindre om att höja beloppet och mer om att skapa en kultur som stöttar välmående medarbetare. Det kan innebära allt från gemensamma träningspass till korta rörelsepauser, eller en friskvårstimme i arbetsveckan.

Utöver hälsoeffekterna påverkar frågan också sjukfrånvaro, produktivitet och employer branding.

”Företag som lyckas få medarbetare att känna sig sedda i sitt välmående stärker både sin attraktionskraft och sin effektivitet,” säger Nyström och Korell.

Fyra miljarder kronor senare kvarstår samma fråga.

Ger friskvårdsbidraget verkligen friskare medarbetare, eller bara fler oanvända gymkort?

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

