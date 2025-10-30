Friska norrmän sjukskriver sig – får full lön

Trots att Norge hör till Europas mest välbeställda länder har landet den högsta sjukfrånvaron inom OECD.

Enligt den norska myndigheten Nav beror det dock inte på sämre folkhälsa.

Istället pekar bedömare på ett generöst sjukförsäkringssystem. OECD varnar nu för att den höga frånvaron riskerar att bli ett hot mot arbetskraftsdeltagandet och statsfinanserna, skriver Tidningen Näringsliv.

Högre än i Sverige

Sjukfrånvaron i Norge har under lång tid legat betydligt högre än i andra västeuropeiska länder.

Landet lägger omkring 22 procent av sina offentliga utgifter på sjukpenning och invaliditetsersättningar, motsvarande åtta procent av BNP – fyra gånger mer än OECD-genomsnittet.

Sverige, som haft en liknande utveckling historiskt, ligger på drygt tre procent.