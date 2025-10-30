Ingen karensdag – och 100 procent av lönen i sjukersättning. Det pekas ut som ett skäl till att norrmän sjukanmäler sig oftare än svenskar.
Friska norrmän sjukskriver sig – får full lön
Trots att Norge hör till Europas mest välbeställda länder har landet den högsta sjukfrånvaron inom OECD.
Enligt den norska myndigheten Nav beror det dock inte på sämre folkhälsa.
Istället pekar bedömare på ett generöst sjukförsäkringssystem. OECD varnar nu för att den höga frånvaron riskerar att bli ett hot mot arbetskraftsdeltagandet och statsfinanserna, skriver Tidningen Näringsliv.
Högre än i Sverige
Sjukfrånvaron i Norge har under lång tid legat betydligt högre än i andra västeuropeiska länder.
Landet lägger omkring 22 procent av sina offentliga utgifter på sjukpenning och invaliditetsersättningar, motsvarande åtta procent av BNP – fyra gånger mer än OECD-genomsnittet.
Sverige, som haft en liknande utveckling historiskt, ligger på drygt tre procent.
Får full ersättning
OECD pekar på att förklaringen inte ligger i befolkningens hälsa. Norrmän lever längre, röker mindre och skattar sin hälsa högre än jämförbara grupper i Europa.
I stället lyfts systemets generositet fram som huvudorsak. De anställda får 100 procent av lönen under sjukperioden, utan karensavdrag, upp till ett år.
Dessutom kan arbetstagare sjukanmäla sig själva i tre dagar utan läkarintyg.
Varierar mellan olika regioner
Analytiker menar att dessa villkor har skapat ett beteendemönster där sjukfrånvaro används även vid mindre åkommor eller som ledighet.
“Vi tror att den hundraprocentiga ersättningen är bidragande till den höga sjukfrånvaron. Vi har heller inget karensavdrag som ni har, och stödet för att införa det i Norge är litet”, säger Ulf Andersen, statistikchef på norska Nav, till TN.
Läkarna har också stor makt att bevilja sjukintyg och besluta om sjukskrivningens längd, vilket leder till stora variationer mellan patienter och regioner.
Motstånd mot ändringar
Siffror från norska och svenska företag med verksamhet på båda sidor gränsen visar samma mönster: norska medarbetare är mer sjukskrivna än sina svenska kollegor, även vid identiska arbetsuppgifter.
Forskare tolkar det som en anpassning till systemet snarare än skillnader i hälsotillstånd.
OECD anser att Norge bör se över incitamenten i sjukförsäkringen, eftersom den höga frånvaron innebär förlorad arbetskraft och växande kostnader, skriver man i sin rapport.
I Norge pågår nu en genomgång av möjliga reformer, men motståndet mot att införa karensavdrag är starkt.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
