Novo Nordisk köper bioteknikbolag för flera miljarder dollar

Den danska läkemedelstillverkaren Novo Nordisks minskade försäljning har gjort att Danmark har mer än halvera sin tillväxtprognos i år.

I ett försök att återuppliva sin försäljningstillväxt fortsätter den danska läkemedelstillverkaren nu sin stora omstrukturering.

5,2 miljarder dollar

Novo Nordisk som tillverkar fetmaläkemedlet Wegovy och diabetesläkemedlet Ozempic köper Akero Therapeutics och får därmed tillgång till det amerikanska bioteknikbolagets experimentella läkemedel mot leversjukdom, det framgår av ett pressmeddelande.

Köpesumman är upp till 5,2 miljarder dollar, cirka 49,2 miljarder kronor. Enligt avtalet skulle Novo Nordisk betala Akeros aktieägare 54 dollar, cirka 511 kronor, per aktie kontant i förskott.

Det motsvarar en premie på ungefär 16,2 procent jämfört med Akeros senaste stängning på onsdag, på 46,49 dollar, cirka 439,90 kronor.

Novo Nordisk kommer även betala ytterligre 6 dollar, cirka 57 kronor, per aktie om läkemedlet efruxifermin senast den 30 juni 2031 får fullt amerikanskt godkännande.