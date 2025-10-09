Dagens PS
Företagsnyheter

Novo Nordisk köper bioteknikbolag för flera miljarder dollar

Novo Nordisk skylt
Novo Nordisk förvärvar ett amerikanskt bioteknikbolag och får därmed tillgång till ett nytt experimentellt läkemedel mot leversjukdom. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Novo Nordisk förvärvar det amerikanska bioteknikbolaget Akero Therapeutics för upp till 49,2 miljarder.

Den danska läkemedelstillverkaren Novo Nordisks minskade försäljning har gjort att Danmark har mer än halvera sin tillväxtprognos i år

I ett försök att återuppliva sin försäljningstillväxt fortsätter den danska läkemedelstillverkaren nu sin stora omstrukturering.

5,2 miljarder dollar

Novo Nordisk som tillverkar fetmaläkemedlet Wegovy och diabetesläkemedlet Ozempic köper Akero Therapeutics och får därmed tillgång till det amerikanska bioteknikbolagets experimentella läkemedel mot leversjukdom, det framgår av ett pressmeddelande.

Köpesumman är upp till 5,2 miljarder dollar, cirka 49,2 miljarder kronor. Enligt avtalet skulle Novo Nordisk betala Akeros aktieägare 54 dollar, cirka 511 kronor, per aktie kontant i förskott.

Det motsvarar en premie på ungefär 16,2 procent jämfört med Akeros senaste stängning på onsdag, på 46,49 dollar, cirka 439,90 kronor.

Novo Nordisk kommer även betala ytterligre 6 dollar, cirka 57 kronor, per aktie om läkemedlet efruxifermin senast den 30 juni 2031 får fullt amerikanskt godkännande.

Läkemedelskandidaten

Efruxifermin är ett läkemedel för behandling av kompenserad cirros, eller skrumplever, orsakad av fettleversjukdomen MASH.

Vid kompenserad skrumplever fungerar levern fortfarande utan några tydliga symtom på allvarlig leverskada, det är ett stadium av sjukdomen som kan vara i flera år, även decennier ibland, skriver Karolinska.

Mike Doustdar, ny vd för Novo Nordisk.
Mike Doustdar, ny vd för Novo Nordisk. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/TT)

“MASH förstör liv i det tysta – och efruxifermin har potential att förändra detta genom att vända leverskador”, säger Novo Nordics nya vd Mike Doustdar, skriver Placera.

Han tog över som vd i juli och meddelade i september att bolaget ska skära ned på 9 000 jobb, vilket Dagens PS tidigare har skrivit om.

Han har sagt att Novo Nordisk kommer att behålla ett starkt fokus på att utveckla nästa generations effektiva läkemedel mot fetma och diabetes snarare än att expandera till andra sjukdomsområden.

Dessa läkemedel kan även användas för att behandla relaterade kardiometabola sjukdomar, som MASH.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

