Svenska bolag förbereder sig för cyberattacker och andra hot. Men vad händer om halva personalstyrkan plötsligt inte kan ta sig till jobbet? En ny undersökning visar stora luckor i företagens krisberedskap – trots att myndigheterna redan har skickat ut instruktioner.
Företagens bortglömda krigsrisk – när halva personalen försvinner
Regeringen vill förbereda svenska företag på krig, och broschyrer om att stärka beredskapen har redan skickats ut.
Det är inte bara Sverige som gör sig redo för krig, det sker tydligen i hela Europa. Då kan exempelvis den svenska möbeljätten Ikea få en oväntad roll som skyddsrum eller fältsjukhus, visar det sig.
Trots det ökande informationsflödet och tydliga instruktioner från myndigheterna verkar krig inte vara en så aktuell fråga hos de svenska bolagen.
En ny undersökning från Myndigheten för civilt försvar, MCF, visar att många företag fortfarande saknar en konkret plan för hur verksamheten ska fortsätta under krig.
Bara vart fjärde företag har en plan
Undersökningen, som genomförts av Novus bland över 1 000 företag, visar att endast 27 procent har en färdig plan för höjd beredskap eller krig.
Ytterligare 22 procent arbetar med att ta fram en sådan plan.
Samtidigt har sju av tio företag varken genomfört eller planerat att genomföra övningar för att hantera konsekvenserna av samhällskriser och krig.
En statistik som inte håller, enligt Joakim Bourelius, strateg på MCF.
”Att öva är det absolut bästa sättet att stärka sin beredskap och det är viktigt att fler företag gör det”, säger han i ett pressmeddelande.
Krigsberedskap – halva personalen borta
Ett av de största problemen handlar om personalen.
Enligt myndigheten har företagen kommit längre när det gäller cybersäkerhet än när det gäller att planera för hur verksamheten ska fungera om många anställda inte kan arbeta.
”Det är svårare att greppa en situation där 30 eller 50 procent av medarbetarna inte kan ta sig till jobbet på grund av evakuering, bombade broar eller bränslebrist”, säger Joakim Bourelius vidare.
Han hänvisar till erfarenheter från svenska företag i Ukraina, där kriget visat hur utsatt personalen kan bli.
Det innebär att företag behöver fundera över vilka anställda som är helt avgörande för verksamheten och hur deras arbetsuppgifter ska kunna skötas om de inte finns på plats.
Även startupbolagen måste förbereda sig
Det är inte bara stora industriföretag och samhällsviktiga verksamheter som behöver tänka på beredskap.
Även mindre teknikföretag och startupbolag riskerar att drabbas när personal, leverantörer eller digitala tjänster slutar fungera, enligt Breakit.
Så tänk ett varv till: Hur kan bolaget förbereda sig för kriser som alltså inte bara behöver innebära krig, utan även kan handla om cyberattacker och andra teknikhaverier, som världen har upplevt på sistone med både Microsoft och strandade flyg i USA?
Läs även:
Microsofts vd: Mycket i kritisk infrastruktur går inte att uppdatera. Dagens PS
Beredskap: ”Därför är ölen viktig om kriget kommer”. Dagens PS