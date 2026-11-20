Trots det ökande informationsflödet och tydliga instruktioner från myndigheterna verkar krig inte vara en så aktuell fråga hos de svenska bolagen.

En ny undersökning från Myndigheten för civilt försvar, MCF, visar att många företag fortfarande saknar en konkret plan för hur verksamheten ska fortsätta under krig.

Bara vart fjärde företag har en plan

Undersökningen, som genomförts av Novus bland över 1 000 företag, visar att endast 27 procent har en färdig plan för höjd beredskap eller krig.

Ytterligare 22 procent arbetar med att ta fram en sådan plan.

Samtidigt har sju av tio företag varken genomfört eller planerat att genomföra övningar för att hantera konsekvenserna av samhällskriser och krig.

En statistik som inte håller, enligt Joakim Bourelius, strateg på MCF.

”Att öva är det absolut bästa sättet att stärka sin beredskap och det är viktigt att fler företag gör det”, säger han i ett pressmeddelande.