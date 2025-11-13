Flygbolaget Braathens varslar ytterligare personal. Det handlar om 20 personer som jobbar i ett av bolagets dotterbolag.
Fler varslas hos uppstickaren Braathens
Tidigare i år, i september, försattes två av flygbolagets bolag i konkurs och 120 kabinanställda förlorade jobben. Då var det dotterbolagen Braathens international airways och Braathens crew som lades ned och samtliga flygningar med Airbusplan stoppades omedelbart.
Fler kommer att få gå
De bägge bolagen erbjöd så kallad ACMI-leasing, en paketlösning med uthyrning av Airbusplan, besättning och försäkring till olika flygbolag och researrangörer.
Läs mer: Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet (Dagens PS)
I samband med konkurserna skrev bolagets ägare Per G Braathen så här i ett pressmeddelande. Etableringen av den internationella verksamheten hade präglats av för stor komplexitet:
”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål. Nu har vi inget annat val än att ställa om och fokusera på den del av verksamheten som kan uppnå långsiktig lönsamhet”.
Lägger ned på två platser
Nu går moderbolaget vidare och säger upp ytterligare cirka 20 kabinanställda på dotterbolaget Braathens people, vid flygbaserna i Göteborg och Malmö.
Läs mer: Analys: Ett helvete att driva ett litet flygbolag (Realtid)
Enligt tidningen Transportarbetaren behåller Braathens sina baser i Stockholm och Visby. De varslade flygvärdarna och flygvärdinnorna vid Braathens people erbjuds att söka nytt arbete vid basen i Stockholm, berättar flygombudsman Johan Einarsson för Transportarbetaren.
Ska få jobb inom företaget
”De som vill ha ett annat jobb inom Braathens ska få gå över dit. Det är i alla fall vad företaget sagt till oss nu”, säger han.
Han berättar också bolaget erbjuder en del kabinanställda som varit anställda i Breethens crew nytt arbete i företaget Braathens people.
Läs mer: Arlandas utrikesflyg starkare än före pandemin (E55)
Det nya varslet är ett resultat av rekonstruktionen efter konkurserna, berättar Johan Einarsson. Nedläggningen av baserna i Göteborg och Malmö uppges vara ett sätt att leda verksamheten mer effektivt.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
