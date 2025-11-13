Fler varslas hos uppstickaren Braathens

Tidigare i år, i september, försattes två av flygbolagets bolag i konkurs och 120 kabinanställda förlorade jobben. Då var det dotterbolagen Braathens international airways och Braathens crew som lades ned och samtliga flygningar med Airbusplan stoppades omedelbart.

Fler kommer att få gå

De bägge bolagen erbjöd så kallad ACMI-leasing, en paketlösning med uthyrning av Airbusplan, besättning och försäkring till olika flygbolag och researrangörer.

I samband med konkurserna skrev bolagets ägare Per G Braathen så här i ett pressmeddelande. Etableringen av den internationella verksamheten hade präglats av för stor komplexitet:

”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål. Nu har vi inget annat val än att ställa om och fokusera på den del av verksamheten som kan uppnå långsiktig lönsamhet”.