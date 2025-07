Fler fuskar med returer – kostar miljarder 

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

“Stick it to the man”

Flera i branschen varnar nu för en förändrad attityd hos konsumenterna.

”Konsumenter som aldrig skulle stjäla i en fysisk butik blir socialt tränade att det är okej att utnyttja återförsäljare på små sätt. De tycker det är okej, eller till och med rätt – ‘stick it to the man”, säger David Morin på logistikföretaget Narvar.

Enligt en undersökning från Narvar har över hälften av alla amerikanska konsumenter någon gång gjort en medvetet felaktig retur. En annan enkät från Loop Returns visar att nästan fyra av tio antingen själva fuskat eller känner någon som gjort det.

Luriga trick – och tips på TikTok

Returfusket har blivit lite av en sport. I sociala medier sprids tips om hur man kan lura Amazon och andra jättar.

Fusket kommer i många former. I mildare fall handlar det om så kallad ”bracketing” – att beställa flera varianter av en produkt och returnera det som inte passar. Längre ut på skalan finns ”wardrobing” – att bära ett plagg en gång och sedan skicka tillbaka det.

Andra metoder är mer avancerade: vissa skickar tillbaka fel produkt eller tomma paket med rätt vikt för att lura returhanteringen. Enligt Morin har en kund till Narvar fått tillbaka tomma CD-fodral i stället för produkter.

ANNONS

Hilary Koziol, som driver e-handelsbutiken Cellar Sellers, berättar hur en kund påstod att en låda med dyra samlarkort egentligen innehöll ett par jeans. En annan gång skickade en köpare tillbaka en smutsig och fläckig klänning – i stället för den oanvända hon hade köpt.

Företag slår tillbaka

Nu börjar butikerna agera. Allt fler företag inför stramare returvillkor och kortare tidsfrister. Man börjar även svartlista kunder som missbrukar systemet. Plattformar som REI och ASOS har liksom Boozt redan börjat stänga av användare.

Anders Enevoldsen på Boozt tror dessutom att fler kommer att ta efter dem.

“Vi har sett ett stort intresse från andra i branschen, som är nyfikna på hur vi gör. Sedan är det så klart olyckligt när kunder som inte förtjänar det ändå blir blockerade. Men då kan de överklaga”, sa han.

Han fick medhåll från Maria Wiezell, konsumenträttsexpert på Sveriges Konsumenter.

“Jag tror att det kommer att bli vanligare att kunder stängs av. Vi har hört om det från många”, sa hon till Råd & Rön.

Jessica Meher på Loop menar att personanpassade returregler kommer bli allt vanligare:

”Att belöna bra kunder med generösa villkor och begränsa dåliga kunder blir viktigare nu”, säger hon.

ANNONS

Läs också: Fast fashion-upproret: De skickar klädberget i retur. Dagens PS