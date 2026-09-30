Facket hotar Volkswagen med strejk

De hårda orden kommer i samband med att parterna samtalat i Hannover, där bolaget meddelat att överenskommelser gällande bland annat arbetstid och semester sägs upp från och med januari nästa år.

Det här är ett fulspel gentemot emot arbetsstyrkan och återigen ett skamlöst försök (från Volkswagen) att ta från sina anställdas fickor, säger Thorsten Gröger, förhandlare vid fackförbundet IG Metall, och tillägger att bolaget i och med detta ”förklarat krig”.

Volkswagen, som nyligen beslutade att göra sig av med närmare 100 000 anställda de kommande åren, hänvisar sitt beslut till bland annat ”geopolitiska spänningar” och en ökande konkurrens från Kina.