Europas bästa arbetsplatser – Sverige imponerar 

Fortune har listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

De nordiska länderna, däribland Sverige, imponerar inte bara när det gäller välfärd och livskvalitet, utan också på jobbet. 

Fortune har, liksom förra året, listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa.

Med på listan finns hela tio nordiska företag, detta trots att regionen bara står för knappt fyra procent av Europas befolkning. Imponerande, tycker Fortune

Svenskar, danskar och norrmän i topp

Danmark och Norge har tre bolag var bland de hundra bästa: Novo Nordisk, Beierholm och JYSK för Danmark. Sector Alarm, Norgehus och Reitan Retail för Norge. 

Sverige utmärker sig med fyra företag: Svea Bank, Tre, Bengt Dahlgren och Sparbanken Skåne, som redan 2023 prisats för jämställda löner.

Bakom framgångarna ligger en särskild arbetskultur som väckt nyfikenhet långt utanför Norden, menar Fortune. En kultur där platta hierarkier, tillit och balans mellan arbete och fritid är centrala värden.

“Demokrati i den meningen är väldigt viktig”

Erkko Autio, professor vid Imperial College Business School, lyfter fram fyra kännetecken som särskiljer nordiska företag:

”Nordiska företag är mycket mindre hierarkiska. Det är en sak. För det andra handlar det om kulturer med hög grad av tillit, som ger medarbetarna stor självständighet. Balansen mellan arbete och fritid är den tredje faktorn. Slutligen finns det ett fokus på samarbete och konsensus snarare än på ordergivning”, säger han till Fortune. 

Anna Nivala, vd för Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg, beskriver kulturen som demokratisk:

Svenskar skämtar om att “vi är det enda landet där medarbetarna fattar besluten och sedan får vd:n anpassa sig. Demokrati i den meningen är väldigt viktig, men den skapar också en stabil grund för psykologisk trygghet när du kan säga till vem som helst vad du tänker”. 

Sveriges bästa arbetsplatser
Anna Nivala, vd för Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg (Foto: Bengt Dahlgren)

Fika, skidresor och psykologisk trygghet

Redan 2021 prisades Bengt Dahlgren för sin personalpolitik. 70 år tidigare, då Bengt Dahlgren grundade företaget, brukade han säga att ”en hungrig ingenjör är ingen bra ingenjör” – och bjöd ofta sina anställda på blåbärspaj hemma hos sig. Den omtänksamma traditionen lever vidare i dag, med små gester i vardagen.

I dag finns det ”många små saker som hela tiden får dig att känna att ditt privatliv också spelar roll”, säger Nivala.

Samma anda präglar även Novo Nordisk, där anställda kallar vd:n vid förnamn och inte känner press att jobba sent.

Risker med för mycket konsensus

Den nordiska modellen har dock en baksida. Autio lyfter fram Nokias fall från mobiltronen som exempel. När besluten hamnade hos mellanchefernas kommittéer ”hamnade man i en situation där mellancheferna ständigt röstade ned varandras initiativ”, vilket minskade företagets förmåga att agera snabbt.

Men rätt tillämpad fungerar modellen. ”När konsensus väl är uppnådd tenderar saker att gå snabbare eftersom alla är överens”, säger Nivala – och sammanfattar därmed varför nordiska företag toppar Europas listor: de bygger på tillit, delaktighet och gemensamt ansvar.

Här är topp tio på Fortunes lista över Europas bästa arbetsplatser 2025:

  1. DHL Express
  2. Hilton Worldwide Holdings
  3. AbbVie
  4. Stryker
  5. Cisco Systems
  6. Allianz
  7. ServiceNow
  8. Specsavers
  9. Aviva
  10. Hilti

Vill du veta vilken arbetsgivare som är Sveriges bästa? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

