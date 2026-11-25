Myndighetens beslut innebär att SpaceX, som grundades av Elon Musk, får tillstånd att skicka upp omkring en miljon satelliter.

”Det här kommer att bli en stor tillgång för USA och världen”, skriver Elon Musk som svar på ett X-inlägg av FCC:s ordförande Brendan Carr.

Satelliterna ska ligga i omloppsbana runt jorden på mellan 500 och 2 000 kilometers höjd, skriver Bloomberg.

SpaceX hävdar att datacenter i rymden skulle vara miljövänligare och billigare än datacenter på jorden. Planerna på att skicka upp den mängden satelliter oroar dock forskare och andra aktörer inom rymdindustrin, som fruktar att det kan bli trångt i jordens omloppsbana.

SpaceX:s ansökan har fått fler än 1 500 kommentarer från allmänheten, enligt Bloomberg. CNBC skriver att bland annat Viasat och Amazon har motsatt sig projektet. Amazon har beskrivit projektet som ett ”högfärdigt projekt snarare än en reell plan”.

Amazongrundaren Jeff Bezos företag Blue Origin har också ansökt om tillstånd för datacenter i rymden, men ännu inte fått godkänt. Även Google har liknande ambitioner.