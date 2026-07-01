Trött på annonser i Amazon Prime? Nu stäms Amazon

Hade inget annat val

ACCC:s ordförande Gina Cass-Gottlieb menar att kunder som betalat i förskott för en reklamfri tjänst ”inte hade något annat val än att betala mer för att behålla den tjänst de ursprungligen tecknat sig för”.

Myndigheten pekar ut fem villkor i Amazons standardavtal som man anser gav bolaget ensidig rätt att försämra tjänsten mitt i avtalsperioden. Man har även dragit in det amerikanska moderbolaget i stämningen, eftersom det ska ha utformat de omtvistade avtalsklausulerna och fattat det globala beslutet att införa reklam. Amazon säger sig granska stämningen

Internationellt intresse

Fallet väcker uppmärksamhet långt utanför Australien. Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade i januari 2026 att breda, ensidiga ändringsklausuler ”sannolikt inte kommer att hålla för en granskning”.

En dom i Australien väntas följas noga av tillsynsmyndigheter i både Storbritannien och EU. Ifall EU går på samma linje kan det påverka tusentals svenska prenumeranter också.



Återkommande mönster

Missnöjet är inte nytt. Redan när Amazon i januari 2024 gjorde reklam till standard på Prime Video – om man inte betalar en extra avgift på runt 30 kronor i månaden – visade brittiska mätningar från YouGov att nästan två tredjedelar av prenumeranterna kände sig ”bombarderade av reklam”.

En amerikansk grupptalan om att Amazon lurat kunderna avfärdades visserligen av en federal domare 2025, men samtidigt tvingades bolaget nyligen betala 2,5 miljarder dollar i en separat förlikning med amerikanska FTC, som anklagade Amazon för att med vilseledande gränssnitt lura kunder till Prime-medlemskap och sedan försvåra uppsägning.

ANNONS

Betala för nytt innehåll

Bakom reklamsatsningen ligger stora pengar: Amazon har motiverat den med att intäkterna ska finansiera nytt innehåll, men annonserna på Prime Video bidrar redan med miljardbelopp till bolagets snabbt växande reklamaffär.

Frågan är om Australiens rättsprocess blir den som slutligen sätter ner foten för hur mycket en streamingtjänst kan förändra villkoren – efter att kunden redan betalat.

Och med lite tur får den effekt även här på andra sidan klotet.