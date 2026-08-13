Domstol slår fast – techjättar måste stå till svars för ungas beroende

Den nionde federala appellationsdomstolen i San Francisco avvisade på måndagen bolagens försök att stoppa över 3 000 stämningar i federal domstol.

Avvisade argumentet

Domstolen ansåg att bolagens överklagande kom för tidigt eftersom den lägre domstolens beslut inte var slutgiltigt, skriver CNBC.

Bolagen hade hävdat att Section 230, en amerikansk lag som ger internetföretag ett omfattande skydd mot ansvar för innehåll som användare publicerar, även skyddar dem från stämningar om hur deras plattformar är utformade och vilka risker de innebär.

Appellationsdomstolen avvisade argumentet och slog fast att lagen ger ett försvar mot ansvar, men inte ett generellt skydd mot att bli stämd.

Domstolen avslog samtidigt Metas begäran om att skjuta upp en rättegång som inleds på onsdagen.

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