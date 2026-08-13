Har techbolag utformat sina plattformar för att de ska vara beroendeframkallande? Den frågan behöver de nu hantera juridiskt ännu en gång.
Domstol slår fast – techjättar måste stå till svars för ungas beroende
Meta, Google, TikTok och Snapchat måste möta tusentals stämningar i USA, slår en federal appellationsdomstol fast.
Bolagen anklagas för att ha utformat sina plattformar för att göra unga användare beroende.
Den nionde federala appellationsdomstolen i San Francisco avvisade på måndagen bolagens försök att stoppa över 3 000 stämningar i federal domstol.
Avvisade argumentet
Domstolen ansåg att bolagens överklagande kom för tidigt eftersom den lägre domstolens beslut inte var slutgiltigt, skriver CNBC.
Bolagen hade hävdat att Section 230, en amerikansk lag som ger internetföretag ett omfattande skydd mot ansvar för innehåll som användare publicerar, även skyddar dem från stämningar om hur deras plattformar är utformade och vilka risker de innebär.
Appellationsdomstolen avvisade argumentet och slog fast att lagen ger ett försvar mot ansvar, men inte ett generellt skydd mot att bli stämd.
Domstolen avslog samtidigt Metas begäran om att skjuta upp en rättegång som inleds på onsdagen.
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Kan behöva betala skadestånd
I målet har 29 delstater anklagat bolaget för att olagligt ha samlat in och använt barns uppgifter, utformat sina plattformar för att hålla kvar unga användare och vilselett konsumenter om säkerheten.
De tusentals stämningarna har väckts av bland andra föräldrar, skolor, kommuner och delstater.
De hävdar att bolagens plattformar medvetet har utformats för att skapa beroende och därmed bidragit till psykisk ohälsa bland unga, bland annat depression, ångest och problem med kroppsbilden.
Målen har samordnats inför en federal domare i Oakland, Kalifornien, och kan leda till skadestånd och andra ekonomiska påföljder.
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Behövde betala sex miljoner dollar
Ytterligare omkring 3 300 liknande stämningar pågår i ett samlat mål i delstatlig domstol i Kalifornien.
I mars kom den första domen i ett av målen.
En jury i Los Angeles fann Meta och Google ansvariga för vårdslöshet och dömde bolagen att betala sex miljoner dollar till en kvinna som uppgav att hon blivit beroende av Instagram och Youtube som barn.
Meta och Google har förnekat anklagelserna och uppgett att de tänker överklaga domarna.
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