Dömd: Rätten tror inte bokföringen blev stulen

52-åringen: ”Inget uppsåt”

52-åringen förnekar att han haft något uppsåt när det gäller att inte bevara bokföringen på ett betryggande sätt samt att bokföringen stulits från honom vid ett inbrott i hans bil.

Den förklaringen vinner inget gehör hos Stockholms tingsrätt, som i stället säger sig dela utredarens bedömning i stort och dessutom påpekar att Skatteverket hävdat att bokföringen för de två åren har allvarliga brister.

Inbrottet i bilen och den stulna bokföringen? Nja, säger tingsrätten som inte alls tror på 52-åringen.

”Att någon skulle ha brutit sig in i hans bil under loppet av en timme då den stod obevakad under dagen och där – utöver en dator – också stulit hans två pärmar med bolagets bokföringsmaterial som han två dagar tidigare skulle ha lämnat till Skatteverket i samband med skatterevisionen förefaller så osannolikt att NN:s invändning härom kan lämnas utan avseende”, skriver tingsrätten.

Skyldig, skyldig och skyldig

Tingsrätten slår fast att mannen åsidosatt bokföringsplikten och att bristerna i bokföringen medfört att rörelsens verksamhet inte kunnat bedömas utifrån bokföringen.

Stockholms tingsrätt dömer mannen för bokföringsbrotten och för ett skattebrott i form av felaktig momsredovisning.

Summan av den berömda kardemumman är att mannen döms till fängelse i ett år och två månader och dessutom får ett treårigt näringsförbud.

Det bolag han drivit ska betala en företagsbot på en miljon kronor.

