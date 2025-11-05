Startup-bolag stäms av Amazon – kallas för ”inkräktare”

Amazon stämmer Perplexity AI Inc. Perplexity är ett startupbolag var affärsidé är att, med hjälp av sin AI-tjänst Comet, hjälpa kunderna handla på den megastora plattformen som Amazon erbjuder. Inte populärt hos Amazon, berättar Bloomberg.

Påpekar oklarheter

Enligt stämningen så finns det oklarheter i hur affären går till när Comet används. Amazon menar att det är databedrägeri eftersom man inte redovisar när Comet handlar på uppdrag av en riktig person. Det strider mot Amazons användarvillkor, menar man i stämningen som lämnats in till domstolen i San Francisco.

Bråket mellan de två bolagen tycks vara väldigt inflammerat enligt uppgifterna till Bloomberg. Amazon hävdar att det mindre bolaget förstör shoppingupplevelsen med sin tjänst. Med stämningen hoppas Amazon att få till ett prejudikat om hur långt agentisk AI (alltså AI som kan fatta egna beslut) får användas.

Hårda ord mellan bolagen

Perplexity har I ett svar på stämningen uttryckt sitt klara missnöje och kallat giganten för ”mobbare” och ”översittare”.

”Det är översittarens taktik att ge sig på små företag som stör verksamheten. När verkligheten är att vi gör livet enklare för människor”, skrev bolaget i en kommentar när stämningen blev känd.

”Våra invändningar är helt och hållet rakt på. Vi behandlar Perplexity som en inkräktare. Perplexity har inte tillåtelse att vara där vi uttryckligen sagt att de inte kan vara. Att Perplexitys intrång gjorts med kod istället för med en dyrk gör det inte mindre olagligt”, skriver Amazon i en kommentar.

Enligt Bloombergs analys blottlägger konflikten något som kan bli vanligare i framtiden. Hur ska man hantera så kallade AI-agenter som klarar allt mer komplexa uppgifter online för användare? Det får framtiden visa.