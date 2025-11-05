En idé om att hjälpa kunderna att hitta rätt erbjudande på Amazon gillas inte av jätten. Nu stäms lilla Perplexity av Amazon.
Startup-bolag stäms av Amazon – kallas för ”inkräktare”
Mest läst i kategorin
Bankchefens lugnande ord: "Vi hittar nya jobb"
Massuppsägningar på Meta, Amazon och YouTube har väckt oro för att AI ska radera ut tusentals jobb. Men Goldman Sachs vd David Solomon tror inte på någon digital undergång. Tvärtom menar han att ekonomin kommer att klara omställningen – precis som den gjort förut. “Jag tror inte att det blir annorlunda den här gången”, säger …
Microsoft-chef till attack mot medveten AI: "Absurt"
Kommer en AI-modell att kunna tänka och känna som vi i framtiden? Absolut inte, menar Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman. Som högsta hönset på Microsofts AI-avdelning är Mustafa Suleyman en av de mest inflytelserika personerna i den pågående techkapplöpningen. Nu har han markerat tydligt mot forskningen kring medveten artificiell intelligens. Enligt honom kan medvetande endast existera …
Hemliga vapnet i rättssalen fick svenska bolaget att explodera
Ett svenskt startupbolag har på kort tid blivit en gigant inom den globala juristvärlden, vilket har lockat till sig enorma investeringar. På mindre än två år har företaget gått från en enkel idé till att ha världens största advokatbyråer som sina kunder. Nu har bolaget tagit in över 1,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital …
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering
Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026. OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till. Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största. Enligt …
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen. Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …
Amazon stämmer Perplexity AI Inc. Perplexity är ett startupbolag var affärsidé är att, med hjälp av sin AI-tjänst Comet, hjälpa kunderna handla på den megastora plattformen som Amazon erbjuder. Inte populärt hos Amazon, berättar Bloomberg.
Påpekar oklarheter
Enligt stämningen så finns det oklarheter i hur affären går till när Comet används. Amazon menar att det är databedrägeri eftersom man inte redovisar när Comet handlar på uppdrag av en riktig person. Det strider mot Amazons användarvillkor, menar man i stämningen som lämnats in till domstolen i San Francisco.
Läs mer: Coca-Cola utvidgar läskimperiet – med hjälp av AI (Dagens PS)
Bråket mellan de två bolagen tycks vara väldigt inflammerat enligt uppgifterna till Bloomberg. Amazon hävdar att det mindre bolaget förstör shoppingupplevelsen med sin tjänst. Med stämningen hoppas Amazon att få till ett prejudikat om hur långt agentisk AI (alltså AI som kan fatta egna beslut) får användas.
Hårda ord mellan bolagen
Perplexity har I ett svar på stämningen uttryckt sitt klara missnöje och kallat giganten för ”mobbare” och ”översittare”.
”Det är översittarens taktik att ge sig på små företag som stör verksamheten. När verkligheten är att vi gör livet enklare för människor”, skrev bolaget i en kommentar när stämningen blev känd.
Läs mer: AI tar över hälften av alla serviceärenden inom ett år (Dagens PS)
”Våra invändningar är helt och hållet rakt på. Vi behandlar Perplexity som en inkräktare. Perplexity har inte tillåtelse att vara där vi uttryckligen sagt att de inte kan vara. Att Perplexitys intrång gjorts med kod istället för med en dyrk gör det inte mindre olagligt”, skriver Amazon i en kommentar.
Enligt Bloombergs analys blottlägger konflikten något som kan bli vanligare i framtiden. Hur ska man hantera så kallade AI-agenter som klarar allt mer komplexa uppgifter online för användare? Det får framtiden visa.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument. Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den. Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny …
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång. Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.? En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader. Bedrägerierna …
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8. Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade …