”Smarta glasögon” – snart stoppade i Norge

Stora nätjättar som Meta och Google hoppas att det som en gång i tiden var rena James Bond-tekniken snart ska vara framtida storsäljare, på var mans näsa.

Med ”smarta glasögon” kan användarna koppla upp sig till nätet och få tillgång till allehanda AI-tjänster genom enkla muntliga kommandon eller rent av vinkningar och blinkningar.

Alla är dock inte förtjusta i tanken – och nu kan Norge bli först ut att på allvar sätta ned foten.

Jag är orolig för att det introduceras ny och kraftfull teknik där folk riskerar att bli fotograferade, filmade eller inspelade utan att de vet om det. Vi kommer därför att införa ett tillfälligt förbud mot AI-glasögon på utvalda platser, säger digitaliserings- och förvaltningsminister Torgeir Micaelsen enligt nyhetsbyrån NTB.

Parker och förskolor

Förbudsförslaget ska läggas fram i stortinget ”så snabbt som möjligt” och gälla på platser ”där allmänheten rör sig” och ses som särskilt viktiga att skydda.

Inledningsvis listas tre grupper av områden, enligt NTB: De är dels parker, badstränder, museer, köpcentrum och nöjesparker. Dels lekplatser, skolor, förskolor, fritidsklubbar och andra platser med arrangemang för barn. En tredje grupp är hälso- och träningsanläggningar med omklädningsrum och duschar.

Även universitet, högskolor och andra utbildningsplatser för vuxna kan komma att omfattas.