Stora nätjättar som Meta och Google hoppas att det som en gång i tiden var rena James Bond-tekniken snart ska vara framtida storsäljare, på var mans näsa.
”Smarta glasögon” – snart stoppade i Norge
Norge kan bli först ut att införa ett förbud – om än tillfälligt – mot användandet av AI-glasögon.
Skolor, stränder och köpcentrum ska skyddas, om regeringen får som den vill.
Stora nätjättar som Meta och Google hoppas att det som en gång i tiden var rena James Bond-tekniken snart ska vara framtida storsäljare, på var mans näsa.
Med ”smarta glasögon” kan användarna koppla upp sig till nätet och få tillgång till allehanda AI-tjänster genom enkla muntliga kommandon eller rent av vinkningar och blinkningar.
Alla är dock inte förtjusta i tanken – och nu kan Norge bli först ut att på allvar sätta ned foten.
Jag är orolig för att det introduceras ny och kraftfull teknik där folk riskerar att bli fotograferade, filmade eller inspelade utan att de vet om det. Vi kommer därför att införa ett tillfälligt förbud mot AI-glasögon på utvalda platser, säger digitaliserings- och förvaltningsminister Torgeir Micaelsen enligt nyhetsbyrån NTB.
Parker och förskolor
Förbudsförslaget ska läggas fram i stortinget ”så snabbt som möjligt” och gälla på platser ”där allmänheten rör sig” och ses som särskilt viktiga att skydda.
Inledningsvis listas tre grupper av områden, enligt NTB: De är dels parker, badstränder, museer, köpcentrum och nöjesparker. Dels lekplatser, skolor, förskolor, fritidsklubbar och andra platser med arrangemang för barn. En tredje grupp är hälso- och träningsanläggningar med omklädningsrum och duschar.
Även universitet, högskolor och andra utbildningsplatser för vuxna kan komma att omfattas.
”Drar oss undan”
Tanken är att det tillfälliga förbudet ska gälla fram till att en expertgrupp är klar med ett förslag om en mer beständig lagstiftning kring AI-glasögonen.
Sedan tidigare har glasögonen redan stoppats lokalt, i exempelvis Oslos skolor och på kontor och anläggningar hos statliga energijätten Equinor (tidigare Statoil).
Digitaliseringsminister Micaelsen säger att han räds ett framtida samhälle där invånarna måste oroa sig över ständig inspelning och övervakning.
Ett sådant samhälle kan kännas osäkert och få oss att dra oss undan, varnar Micaelsen enligt tidningen Financial Times.
Åtgärder mot AI-glasögon finns, utöver Norges planerade tillfälliga förbud, även i en rad andra länder:
Storbritannien: Glasögonen får inte bäras i domstolar i England och Wales. Förbud och/eller restriktioner övervägs på biografer av organisationen UK Cinema.
Australien: Förbud övervägs mot användande på offentliga arbetsplatser.
USA: Förbud mot användande i domstolar i New York. Förslag om förbud i omklädningsrum och läkarmottagningar i Kalifornien har dock stoppats, med hänvisning till att förbud redan finns mot olaga inspelningar.
Källor: Reuters, The Guardian.