Miljarder till AI för jurister

Det svenska AI-bolaget Legora tog i oktober 2026 in 5,5 miljarder kronor till en värdering på närmare 90 miljarder kronor. De årliga återkommande intäkterna överstiger 200 miljoner dollar, uppger Legora, cirka 2 miljarder kronor. Max Junestrand, vd och medgrundare, säger:

Möjligheterna inom juridiken är enorma, och vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede.

Den amerikanska konkurrenten Harvey värderades i september 2026 till 15,5 miljarder dollar, eller 128 miljarder kronor, enligt bolaget. När Anthropic i slutet av januari 2026 lanserade ett juridiskt tillägg till sin AI-assistent föll Thomson Reuters och RELX med omkring 14 procent, rapporterade Canadian Lawyer.

Sämre start för nyexade

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Nyexade med AI-exponerade högskoleutbildningar har fått svårare att etablera sig, och deras arbetsinkomster har utvecklats sämre än övrigas, visade Tillväxtanalys och Uppsala universitet i september 2026. Leo Sokolow Romin, doktorand vid Uppsala universitet, sa:

Dessa utbildningar hade ofta ganska höga inkomster innan generativ AI slog igenom, men de negativa förändringarna är oroande om de fortsätter.

Kvinnor arbetar oftare än män i yrken med hög AI-exponering, enligt samma Saco-rapport.

Freeman tror inte på massarbetslöshet. Fysiska jobb och arbeten där man möter människor ser han som tryggare, men inte som helt säkra.

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