Till skillnad från historiens stora teknikskiften väntas AI slå hårdast mot de högutbildade. Investerare satsar miljarder på bolag som bygger AI för akademiker.
Lista: 10 akademikerjobb som AI snart kan ta över
Arbetsmarknaden går mot en omvälvning när AI tar över allt mer av arbetet, enligt en ledande arbetsmarknadsekonom vid Harvard. Richard Freeman gav ett karriärråd till SvD:
Jag skulle vara mycket försiktig med att utbilda mig inom ett område där det finns en starkt etablerad vetenskaplig kunskapsbas.
Även i Sverige är högutbildade i genomsnitt mer exponerade för generativ AI än lågutbildade, enligt en kartläggning från Institutet för Näringslivsforskning, IFN.
Yrkena som ligger mest illa till
- Jurister och psykologer hör till de mest exponerade yrkena i Sverige, enligt IFN. Freeman håller med och menar att AI snabbt kan lösa juridiska problem och arbeta dygnet runt.
- Matematiker är enligt Freeman särskilt utsatta. Open AI publicerade i oktober år 2026 AI-lösningar, hela eller partiella, på fler än 370 olösta matematiska problem, men minst tre har dragits tillbaka, rapporterade Fortune.
- Mjukvaruutvecklare och kundtjänstmedarbetare nämns av forskare vid Stanford som exempel på yrken där unga drabbats. Bland amerikaner mellan 22 och 25 år i de mest AI-exponerade yrkena minskade sysselsättningen med omkring 11 procent från november 2022 till juni 2026, enligt Stanford Digital Economy Lab.
- Yrken inom finans och försäkring hör till dem med störst AI-exponering. Många yrken har både hög exponering och låg komplementaritet, alltså större risk att arbetsuppgifter automatiseras, enligt Sacos rapport Mitt i skiftet.
- Redovisare och administratörer får se alltmer rutinarbete automatiseras, säger Freeman. Amerikanska Basis, som utvecklar AI-agenter för redovisningsbranschen, värderades i februari 2026 till 1,15 miljarder dollar, cirka 11,7 miljarder kronor. Ekonomi- och löneadministratörer fanns bland högriskjobben i en rapport från World Economic Forum.
- Fysiker och kemister ligger också illa till, enligt Freeman, som beskriver labb där AI-agenter planerar försöken och robotar blandar kemikalierna.
- Översättare märker redan av AI genom att både uppdragsmängden och arvodena pressas, enligt en rapport från Arbetsmarknadens AI-råd i november 2025.
Miljarder till AI för jurister
Det svenska AI-bolaget Legora tog i oktober 2026 in 5,5 miljarder kronor till en värdering på närmare 90 miljarder kronor. De årliga återkommande intäkterna överstiger 200 miljoner dollar, uppger Legora, cirka 2 miljarder kronor. Max Junestrand, vd och medgrundare, säger:
Möjligheterna inom juridiken är enorma, och vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede.
Den amerikanska konkurrenten Harvey värderades i september 2026 till 15,5 miljarder dollar, eller 128 miljarder kronor, enligt bolaget. När Anthropic i slutet av januari 2026 lanserade ett juridiskt tillägg till sin AI-assistent föll Thomson Reuters och RELX med omkring 14 procent, rapporterade Canadian Lawyer.
Sämre start för nyexade
Nyexade med AI-exponerade högskoleutbildningar har fått svårare att etablera sig, och deras arbetsinkomster har utvecklats sämre än övrigas, visade Tillväxtanalys och Uppsala universitet i september 2026. Leo Sokolow Romin, doktorand vid Uppsala universitet, sa:
Dessa utbildningar hade ofta ganska höga inkomster innan generativ AI slog igenom, men de negativa förändringarna är oroande om de fortsätter.
Kvinnor arbetar oftare än män i yrken med hög AI-exponering, enligt samma Saco-rapport.
Freeman tror inte på massarbetslöshet. Fysiska jobb och arbeten där man möter människor ser han som tryggare, men inte som helt säkra.
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