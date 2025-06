När Barbie möter AI: Är vi redo för den nya leksakstrenden?

Vad har Barbie för favoritfärg? Och vad tycker Ken egentligen om att surfa? Det dröjer inte länge innan vi kan få svar på tal, när Barbie och Ken får superkrafter med AI.

Den 12 juni kungjorde OpenAI att de har tecknat ett avtal med leksakstillverkaren Mattel, företaget bakom den ikoniska Barbie-dockan, men också Hot Wheels, Fisher Price och Monsters High.

Det är första gången OpenAI går in i ett samarbete med en leksakstillverkare, men det ligger helt i linje med AI-jättens strategi att växa brett i nya branscher.

Mattel å sin sida ser flera nya möjligheter. Dels att utforska AI för att växla upp leksaksaffären, som går knackigt. Dels att stärka sin växande verksamhet i underhållningsbranschen.



Samarbetet speglar också en större trend, som just nu är i sin linda men som står i begrepp att explodera. Experter förutspår att marknaden för AI-bestyckade leksaker kommer att växa från 42 miljarder dollar år 2025 till hela 224 miljarder år 2034, alltså mer än femdubblas på bara nio år.

Ska ge nytt liv åt varumärken

Exakt hur OpenAI:s teknik kommer att användas av Mattel är inte uttalat, men enligt uppgift ska den första AI-drivna konsumentprodukten lanseras redan i år.

“AI har kraften att bredda vår räckvidd och ge nytt liv åt våra varumärken”, säger Josh Silverman, Chief Franchise Officer på Mattel i ett pressmeddelande.

Om det blir i form av en docka eller film återstår att se. Efter biosuccén med Barbie-filmen 2023, där all rosa färg i världen av en viss nyans tog slut, satsar Mattel vidare på egna filmer och serier med varumärken som Polly Pocket, Barney, UNO och Masters of the Universe. Dessutom planerar bolaget att lansera sitt första egenutvecklade digitala spel 2026.

Ryan Gosling och Margot Robbie i hyllade Barbiefilmen från 1923 som markerade början på en ny era för Mattel. (Foto: Scott Garfitt AP/TT)

Enligt pressmeddelandet ska fokus ligga på att skapa nya, åldersanpassade upplevelser för “fans”, med särskild betoning på säkerhet, integritet och trygghet. Både Mattel och OpenAi är noga med att betona det ansvar det medför att produkterna vänder sig till barn och unga.