Svenskt SaaS-bolag i konkurs: "Ofrånkomligt", säger grundaren

Misslyckad satsning i Litauen

Enligt medgrundaren och vd:n Patric Palm var en misslyckad satsning på en säljorganisation i Vilnius, Litauen, en central del av problemet.

Satsningen inleddes redan 2021, i samband med att bolaget tog in 41,5 miljoner kronor till en värdering på 250 miljoner kronor.

Konkursen ofrånkomlig

Trots att förlusten minskade kraftigt under 2024 föll omsättningen 2025 till knappt 19 miljoner kronor. Kassaflödet räckte till slut inte till.

När värderingen senare föll ledde stora nedskrivningar i holdingbolagsstrukturen till att konkursen, enligt Palm själv, blev ofrånkomlig. Konkursboets skulder uppgår till omkring 3,5–4 miljoner kronor.

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Vad gick egentligen fel?

Litauen-satsningen och bolagsstrukturen har självklart betydelse. Men Favro konkurrerade också på en marknad där jättar som Notion, monday.com och Smartsheet under samma period har lagt enorma resurser på att bygga in AI-funktioner rakt in i sina produkter.

För ett litet bolag med runt 19 miljoner kronor i omsättning blir det svårt att matcha den utvecklingstakten.

Tillbakaköp en möjlighet

Om kunder som Wolt och Telenor upplevde att konkurrenternas verktyg blev mer AI-drivna och Favros inte hängde med i samma takt, kan det ha bidragit till den fallande omsättningen.

Verksamheten drivs vidare tills vidare för att skydda kunderna och möjliggöra en försäljning. Palm och teamet bakom produkten har nu gått samman för att köpa tillbaka Favro och fortsätta driva den.