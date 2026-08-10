MySpace vill göra comeback: Är nostalgi rätt?

Nostalgi starkt kort

Ägarna menar att tajmingen nu är bättre. Enligt Kate Winick, analytiker på Forrester, speglar entusiasmen kring MySpace en nostalgi efter en mer analog tid, innan algoritmer styrde så mycket av våra liv.

”Vi ser samma sak i hur både varumärken och användare rör sig mot mindre, mer privata sociala upplevelser som känns mindre byggda för algoritmen och mer personliga”. Hon pekar även på tillväxten för Substack och privata Discord-communities som exempel på samma trend.

Göra sin egen grej

Ett nytt My Space ska inte konkurrera med TikTok, Meta eller X. Det tror Kevin McClary, ansvarig för perfomance marketing på Gorilla 76. Istället menar han att det finns framgång i att vara en nischad, smal plattform.

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Styrkan finns i kopplingen till 2000-talet. Nostalgi för de som var med, spännande för de som aldrig upplevde det.

Bättre för sociala medier-användare?

Skulle en relansering faktiskt göra sociala medier bättre? Det beror på vad ”bättre” betyder.

Om MySpace medvetet bygger bort det oändliga, algoritmdrivna flödet till förmån för aktivt uppsökt innehåll och anpassningsbara profiler, adresserar det en verklig, väldokumenterad trötthet.

Undersökningar visar att både millennials och generation Z i allt högre grad väljer bort sociala medier på grund av försämrat mående och beroendeframkallande design.

Hur ska MySpace tjäna pengar?

Men ett nytt MySpace behöver ändå en intäktsmodell. De flesta sociala plattformar som byggts för att fånga uppmärksamhet brukar landa i samma annonsfinansierade, engagemangsoptimerade struktur som redan dominerar branschen.

Framgången hänger på om bolaget lyckas locka annonsörer, hålla kvar användarnas intresse längre än en nyhetscykel, och navigera ett betydligt strängare regulatoriskt landskap kring dataskydd och minderåriga än det som fanns när MySpace först blev stort 2003.