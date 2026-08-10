MySpace, en gång världens mest besökta webbplats, planerar ännu en återkomst. Ägarna säger sig vilja bygga något som känns annorlunda mot dagens algoritmstyrda flöden. Men bolaget har misslyckats med comebacks förut, och tappade bort 50 miljoner låtar på vägen. Frågan är om ett nytt MySpace faktiskt skulle göra sociala medier bättre, eller bara bli ännu en plattform som tävlar om din uppmärksamhet?
MySpace vill göra comeback: Är nostalgi rätt?
Bröderna Tim och Chris Vanderhook, som köpte MySpace 2011 genom sitt bolag Viant Technology, avslöjade i en ny dokumentärfilm att de planerar ännu en relansering.
”Vi äger fortfarande MySpace. Vi är förvaltare av varumärket just nu, och vi kommer att relansera MySpace. Vi väntar bara på rätt tillfälle”, sa Tim Vanderhook i dokumentären, och tillade: ”Och om det inte funkar den gången, gör vi det igen.”
Tredje gången gillt?
Det är inte första försöket. En tidigare relansering 2013, med stöd av Justin Timberlake som delägare, byggde om det mesta av plattformens sociala graf men lyckades aldrig ta tillbaka användarna från Facebook.
2019 drabbades MySpace dessutom av en katastrofal dataförlust: en misslyckad servermigrering raderade permanent omkring 50 miljoner låtar från 14 miljoner artister, uppladdade mellan 2003 och 2015 – musik som aldrig gick att återställa.
Nostalgi starkt kort
Ägarna menar att tajmingen nu är bättre. Enligt Kate Winick, analytiker på Forrester, speglar entusiasmen kring MySpace en nostalgi efter en mer analog tid, innan algoritmer styrde så mycket av våra liv.
”Vi ser samma sak i hur både varumärken och användare rör sig mot mindre, mer privata sociala upplevelser som känns mindre byggda för algoritmen och mer personliga”. Hon pekar även på tillväxten för Substack och privata Discord-communities som exempel på samma trend.
Göra sin egen grej
Ett nytt My Space ska inte konkurrera med TikTok, Meta eller X. Det tror Kevin McClary, ansvarig för perfomance marketing på Gorilla 76. Istället menar han att det finns framgång i att vara en nischad, smal plattform.
Styrkan finns i kopplingen till 2000-talet. Nostalgi för de som var med, spännande för de som aldrig upplevde det.
Bättre för sociala medier-användare?
Skulle en relansering faktiskt göra sociala medier bättre? Det beror på vad ”bättre” betyder.
Om MySpace medvetet bygger bort det oändliga, algoritmdrivna flödet till förmån för aktivt uppsökt innehåll och anpassningsbara profiler, adresserar det en verklig, väldokumenterad trötthet.
Undersökningar visar att både millennials och generation Z i allt högre grad väljer bort sociala medier på grund av försämrat mående och beroendeframkallande design.
Hur ska MySpace tjäna pengar?
Men ett nytt MySpace behöver ändå en intäktsmodell. De flesta sociala plattformar som byggts för att fånga uppmärksamhet brukar landa i samma annonsfinansierade, engagemangsoptimerade struktur som redan dominerar branschen.
Framgången hänger på om bolaget lyckas locka annonsörer, hålla kvar användarnas intresse längre än en nyhetscykel, och navigera ett betydligt strängare regulatoriskt landskap kring dataskydd och minderåriga än det som fanns när MySpace först blev stort 2003.