Datacenter på landsbygden riskerar att överges

En ny våg av investeringar i datacenter och AI-infrastruktur växer fram i rekordfart.

Konsultjätten McKinsey uppskattade i våras att investeringarna i chip, datacenter och energi kopplade till generativ AI kan nå 5,2 biljoner dollar globalt de kommande fem åren.

Prognosen kan redan visa sig vara i underkant, då miljardaffärer i USA pekar mot ett allt hetare investeringsklimat.

Kan ta tid

Bakgrunden är en tro på att framtidens AI-tjänster kräver enorm beräkningskapacitet. Men medan byggboomen accelererar är det osäkert om intäkterna kommer att hinna ikapp, menar experter.

Forskning visar att en stor del av företagens AI-satsningar fortfarande fastnar i pilotstadiet, vilket riskerar att skapa ett glapp mellan utbud och behov under flera år.

Dagens expansion skiljer sig också åt på andra sätt. Ett är att de nya datacentren ofta byggs på landsbygden, skriver The Economist.