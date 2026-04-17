Kan en digital tvilling göra medarbetare mer effektiva? Det är förhoppningen hos flera företag som satsar på att skapa dessa AI-kloner.
Skapa en AI-klon – och låt den ta dina möten
AI-drivna digitala tvillingar av anställda håller på att gå från experiment till praktiskt verktyg i arbetslivet.
Tekniken innebär att en persons kunskap, arbetssätt och beslutsmönster kopieras till en AI-modell.
Det lyfts fram som ett sätt att kraftigt öka produktiviteten – och i vissa fall skapa vad experter kallar “supermedarbetare”.
Ska kunna prata med AI-versionen
Ett exempel är konsultbolag som utvecklat interna digitala kopior av sina anställda baserade på möten, dokument och kommunikation.
Dessa AI-versioner kan svara på frågor, ge beslutsstöd och i vissa fall ersätta delar av en persons arbete under frånvaro, som vid föräldraledighet eller inför pension, skriver BBC.
Tekniken används redan brett i vissa organisationer där varje anställd får en egen digital tvilling. Syftet är att göra kunskap mer tillgänglig och minska behovet av möten och intern kommunikation.
I stället kan kollegor snabbt få svar genom att interagera med en AI-version av rätt person.
Väcker en del frågetecken
Förespråkare menar att detta förändrar synen på arbete i grunden. När AI kan förstärka individens kapacitet ökar värdet per anställd, vilket i vissa fall kopplas till prestationsbaserad ersättning snarare än arbetstid.
Företag rapporterar att de kan växa snabbare med färre nyanställningar tack vare den ökade effektiviteten.
Samtidigt väcker utvecklingen en rad frågor. En central konflikt gäller ägandet av den digitala tvillingen – om det är individen eller arbetsgivaren som har rätt till den data och det värde som skapas.
Det finns också osäkerhet kring ansvar om en AI gör fel, samt vilka delar av en persons liv och arbete som ska få ingå i modellen.
Brett genomslag
Jurister pekar på att tekniken berör grundläggande aspekter av anställningsförhållandet, inklusive dataskydd, kontroll och ersättning.
Lagstiftningen har ännu inte anpassats, vilket innebär att rättspraxis sannolikt kommer att formas genom framtida tvister.
Trots osäkerheten pekar flera analyser på att digitala tvillingar kan bli en central del av kunskapsarbete inom kort.
Prognoser tyder på att tekniken når bredare genomslag redan under året, i takt med att företag söker nya sätt att öka effektiviteten i en mer pressad ekonomisk miljö.
