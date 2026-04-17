Skapa en AI-klon – och låt den ta dina möten

Väcker en del frågetecken

Förespråkare menar att detta förändrar synen på arbete i grunden. När AI kan förstärka individens kapacitet ökar värdet per anställd, vilket i vissa fall kopplas till prestationsbaserad ersättning snarare än arbetstid.

Företag rapporterar att de kan växa snabbare med färre nyanställningar tack vare den ökade effektiviteten.

Samtidigt väcker utvecklingen en rad frågor. En central konflikt gäller ägandet av den digitala tvillingen – om det är individen eller arbetsgivaren som har rätt till den data och det värde som skapas.

Det finns också osäkerhet kring ansvar om en AI gör fel, samt vilka delar av en persons liv och arbete som ska få ingå i modellen.

Brett genomslag

Jurister pekar på att tekniken berör grundläggande aspekter av anställningsförhållandet, inklusive dataskydd, kontroll och ersättning.

Lagstiftningen har ännu inte anpassats, vilket innebär att rättspraxis sannolikt kommer att formas genom framtida tvister.

Trots osäkerheten pekar flera analyser på att digitala tvillingar kan bli en central del av kunskapsarbete inom kort.

Prognoser tyder på att tekniken når bredare genomslag redan under året, i takt med att företag söker nya sätt att öka effektiviteten i en mer pressad ekonomisk miljö.

Läs mer: Indiens rikaste väljer bort guld – satsar på startups. Realtid

