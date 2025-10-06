Uppväxtmiljö och familjebakgrund sätter stopp för många unga att förverkliga drömmen om att starta företag, visar ny rapport.
Det krossar många ungas entreprenörsdrömmar
Störst är rädslan för att misslyckas, hela 37 procent av unga i åldersgruppen 18 till 25 år uppger det.
Samtidigt svarar var femte, 22 procent, att de inte känner sig särskilt hoppfulla inför framtiden.
Pengar anges också föga oväntat som orsak till att våga bli entreprenör, 36 procent svarar det, och 29 procent menar att de inte har kunskap att driva företag.
De är mest rädda för att starta företag
Allt enligt en ny, nationell rapport från Bling och Nordea som Perspetivo har genomfört bland 1 021 unga mellan 18 och 25 år.
”De som upplever att de inte har stöd hemifrån ser rädsla för att misslyckas (52 procent) samt avsaknad av förebilder (31 procent) som de största hindren”, skriver Nordea i ett pressmeddelande.
Det är inte avsaknaden om visioner som det råder brist på, hela sju av tio (71 procent) av de unga har övervägt att starta företag, oavsett socioekonomisk bakgrund.
Unga utlandsfödda mer entusiastiska
Fler med utlandsfödda föräldrar har funderat på just det (74 procent), medan 68 procent av de unga med föräldrar födda i Sverige har tänkt samma sak.
Och drygt åtta av tio, 84 procent, av de som drömmer om ett liv sok entreprenör tror att de kommer att lyckas. Många av optimisterna har stöd från sin familj, det är märkbart eftersom bara de som inte upplever stöd från sin familj i mycket större utsträckning är pessimister när det kommer till de egna utsikterna att lyckas som företagande.
”Företagare och entreprenörer är vår tids pionjärer, de skapar jobb, driver innovation och skapar lösningar som formar framtiden. Vi ser att dagens unga bär på en stor vilja och potential för framtida företagande, för att säkra ett starkt Sverige AB är det viktigt att vi tar tillvara på den”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea.
Kön hinder på vägen för att bli entreprenör
Kön och stöd hemifrån är stora hinder för unga att dra i gång företag, och uppväxtmiljö alltså.
”Vi ser även en tendens till skillnad mellan unga i olika områden. Ungdomar i socioekonomiskt svaga områden säger att ”de inte vet hur man gör” (35 procent), medan unga i mer välbärgade områden pekar på utmaningar kring kapital (40 procent)”, skriver Nordea.
Vidare framgår det att 70 procent av de som funderat på att starta ett företag tänker sig ett litet företag, ett där de själva eller några få anställda arbetar.
Så tar vi till vara ungas företagsvisioner
Även här märks skillnader mellan områden. 38 procent av unga i socioekonomiskt svagare områden har funderat på att starta ett soloföretag, motsvarande andel för unga i socioekonomiskt starkare områden är 28 procent. Unga i socioekonomiskt starkare områden har istället i högre utsträckning funderat på att starta ett företag med några anställda. Kön är också en faktor som spelar in när det kommer till storlek på företag de funderat på att starta, där 17 procent av männen funderat på ett stort internationellt företag och motsvarande andel för kvinnor är 11 procent.
”Entreprenörsdrömmen är levande i hela landet. Det som skiljer människor åt är inte drömmarna, utan förutsättningarna. Ska vi ta tillvara på Sveriges entreprenöriella kraft måste vi satsa på kunskap, kapital och förebilder, annars riskerar vi att förlora framtida företagare”, säger Deqa Abukar, vd och grundare av Bling.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
