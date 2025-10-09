Det här är idrott – så länge det inte är kul

Avdelningen ”Oväntade inhopp i idrottssammanhang” får nu ytterligare ett tillskott.

För några dagar sedan var det ett bemanningsföretag, Bemannia, som tog steget in som huvudpartner till AIK hockey och därmed kanske kan lösa eventuella problem med truppen.

Nu är det ärevördiga Skatterättsnämnden, SRN, som tar klivet in på arenorna. Det handlar om vad SRN något vanvördigt kallar ”minigolf”, det vill säga det alla puritaner och rättrogna definierar som ”bangolf”.

Jodå – det är idrott…

Skatterättsnämnden har publicerat ”ett förhandsbesked gällande den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet”.

Vad beskedet gäller? Om minigolf är idrott eller ej.

Svaret? Jodå. Eller med SRN:s vokabulär; ”Nämnden anser att den reducerade skattesatsen är tillämplig när det gäller minigolfverksamhet”.

Just minigolf har tidigare varit ett huvudbry för många välrenommerade juristhjärnor.

Faktum är att det finns ett flertal avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen och flera andra förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

