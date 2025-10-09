Dagens PS
Det här är idrott – så länge det inte är kul

Skatterättsnämnden klassar minigolf som idrott
Sport och ingen nöjesverksamhet. Skatterättsnämnden slår nu fast att minigolf ska klassas som idrott och inte någon form av nöje och rekreation.(Foto: Lisa Arfwidson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Nu har frågan om minigolf avgjorts. Avgörandet kommer, möjligen, från en oväntad instans men löser ännu en av de eviga frågorna.

Avdelningen ”Oväntade inhopp i idrottssammanhang” får nu ytterligare ett tillskott.

För några dagar sedan var det ett bemanningsföretag, Bemannia, som tog steget in som huvudpartner till AIK hockey och därmed kanske kan lösa eventuella problem med truppen.

Nu är det ärevördiga Skatterättsnämnden, SRN, som tar klivet in på arenorna. Det handlar om vad SRN något vanvördigt kallar ”minigolf”, det vill säga det alla puritaner och rättrogna definierar som ”bangolf”.

Jodå – det är idrott…

Skatterättsnämnden har publicerat ”ett förhandsbesked gällande den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet”.

Vad beskedet gäller? Om minigolf är idrott eller ej.

Svaret? Jodå. Eller med SRN:s vokabulär; ”Nämnden anser att den reducerade skattesatsen är tillämplig när det gäller minigolfverksamhet”.

Just minigolf har tidigare varit ett huvudbry för många välrenommerade juristhjärnor.

Faktum är att det finns ett flertal avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen och flera andra förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

På väg mot något som ”utgör fysisk träning” och som dessutom är ”en aktivitet med prestationsmoment”. Bangolf, enligt Skatterättsnämnden. (Foto: Gustaf Månsson/TT)
…så länge det inte är roligt

Tvisten har gällt huruvida ”den specifika aktiviteten”, läs minigolf, handlar om ”utnyttjandet av sportanläggningar”, läs minigolfbanor, enligt EU-domstolens definition.

Det får nämligen inte vara kul.

”Verksamheter som utgör nöje och rekreation” omfattas nämligen inte av reducerad skatt.

Därför har satsningar för lek och rörelse riktade till barn tidigare nobbats när det gäller lägre skatt liksom exempelvis dressincykling och questing.

Men alla som blivit osams över hur många slag det egentligen gick åt vid ett visst hål eller något annat, vet ju att det inte är något nöje att spela minigolf.

Det tycker heller inte Skatterättsnämnden som nu slår fast att minigolf ”utgör fysisk träning” och dessutom är ”en aktivitet med prestations- och tävlingsmoment”.

Nu väntar vi på nästa beslut

”Nämnden gör därför bedömningen att den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet är tillämplig”, avslutar SRN.

Det är alltså fritt fram att spela minigolf skattereducerat så länge du inte har kul.

Nästa avgörande? Oklart, men det skulle kunna gälla fickpingis eller den finska specialiteten kärringkånk.

IdrottSkatterSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

