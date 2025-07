Deppigare bland svenska företagare igen

“Företagare är många gånger en bra barometer för hur de ekonomiska vindarna blåser. För tillfället visar den på en svag utveckling för svensk ekonomi utan tydliga tecken på återhämtning. Möjligen kan den senaste räntesänkningen och hintar om ytterligare sänkningar till hösten skapa en del medvind hos hushåll och företag, vilket mycket väl kan vara det som behövs för att återigen väcka liv i optimismen”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler företagare är pessimistiska

Andelen företagare som tror på en svag utveckling av sina affärer den kommande tremånadersperioden ökar från 16 till 18 procent.

Samtidigt är andelen företagare som tror på en positiv utveckling kvar på 25 procent, samma nivå som när den förra Företagarindikation genomfördes.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, ökar två av tre indikatorer medan en sjunker.

Ekonomen: Liknar hushållens mönster

För första gången sedan juli 2023 ligger dock samtliga tre indikatorer ovanför nollstrecket samtidigt.

“Utvecklingen bland egenföretagare påminner en del om mönstret hos hushållen. En ihållande pessimism, återhållsamt beteende men samtidigt en privatekonomisk stark utgångspunkt. Den ökade pessimismen återspeglas alltså inte fullt ut i företagsekonomin”, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorns balansmått visar skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten och andelen som tror på en negativ utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden. I denna mätning är den plus 7, vilket är lägre än plus 9 föregående månad.

