Företag

De ska tillverka läkemedel i rymden

Varda Space Industries ska tillverka läkemedel i rymden, via små rymdfarkoster. Nu har man dragit in kapital till ett laboratorium. Varda Space Industries är en startup som har som ambition att kunna arbeta med tillverkning av läkemedel i rymden. Nu har man genomfört en finansieringsrunda, där man samlat in motsvarande 1,8 miljarder kronor. Pengarna ska …