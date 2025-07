Miljardförluster hotar jättarna inom läkemedel

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Bjässen har stort hål att fylla

“De har ett massivt hål att fylla i intäkterna”, konstaterar Daina Graybosch, analytiker på Leerink.

Även för Bristol Myers Squibb och Pfizer stundar rejäla intäktsfall då Eliquis tappade sitt skydd redan i februari 2025. Läkemedlet är ett av världens mest sålda blodförtunnare med över 10 miljarder dollar i årliga intäkter.

Enligt Pharma Manufacturing är det en bred front av terapiområden som drabbas, från diabetes och hjärtsvikt till psoriasis, MS och cancer. För svenska patienter kan det på sikt betyda lägre läkemedelskostnader men för industrin handlar det om att snabbt fylla hålen i pipeline med nya storsäljare.

ANNONS

Här ökar prispressen på läkemedel

Ett annat bolag på fallrepet i sammanhanget är Regeneron vars ögonläkemedel Eylea förlorar exklusivitet. Under 2024 låg försäljningen stabilt på 9,2–9,6 miljarder dollar globalt, men konkurrensen på marknaden hårdnar och värsta rivalen har redan tagit marknadsandelar.

På biosimilarsidan (biologiska läkemedel, red.anm) ser marknaden också betydande prispress. Generiska småmolekylära läkemedel tenderar att sjunka med 80–85 procent när patentskyddet försvinner, medan biosimilarer inledningsvis landar cirka 15–30 procent under originalpriset. I Europa har biosimilars redan tagit över 50 procent av volymen i flera terapiområden, medan USA sakta närmar sig samma nivå.

För bolagen bakom originalpreparaten är detta en välbekant men brutal cykel. När Pfizers kolesterolsänkare Lipitor tappade patentet 2011 rasade försäljningen från 13 miljarder till under 3 miljarder dollar på några år. AbbVies Humira har sett en liknande utveckling efter sin LOE 2023, med fallande försäljning från 21 till 9 miljarder dollar på två år.

Så ska Merck lindra smärtan

Merck planerar redan för en förvärvsvåg för att mildra effekterna. “Vi avancerar just nu vår största och mest diversifierade pipeline i bolagets historia”, uppger bolaget för Financial Times och räknar med ett potentiellt kommersiellt värde på 50 miljarder dollar från pipelinekandidater under 2030-talet.

Historiskt har läkemedelsbjässarna ofta svarat med stora förvärv inför patentklippor. 2009 köpte Pfizer Wyeth för 68 miljarder dollar och Merck slukade Schering-Plough för 41 miljarder. Men megafusioner har minskat i popularitet och analytiker menar att bolagen nu i stället söker mindre, snabbare integrationer eller fas-2-projekt med hög potential.

Så påverkar det läkemedel i Sverige

För svensk sjukvård kan nästa års patentklippa innebära både lägre kostnader och ökad tillgänglighet till viktiga läkemedel – men också nya frågor kring hur innovation ska finansieras i framtiden.

ANNONS

“Systemet överkompenserar vissa innovationer och underkompenserar andra”, säger Bhaven Sampat, ekonom vid Johns Hopkins-universitetet, och konstaterar att ingen egentligen är nöjd med dagens patentmodell.

Samtidigt sitter industrin på ett massivt förvärvskapital – brittisk-amerikanska revisions- och konsultföretaget EY uppskattar det till 1,3 biljoner dollar globalt. Dessa pengar lär sättas i arbete när läkemedelsindustrin försöker bygga nästa generations storsäljare innan intäkterna rinner ut i sanden.

Källor:

LinkedIn: “Blockbuster Drug Patent Expirations in 2025: Industry Implications”

Fierce Pharma: “The top 10 drugs losing US exclusivity in 2025”

Pharma Manufacturing: “Key drugs losing patent protection in 2025”

Financial Times: “The looming ‘patent cliff’ facing Big Pharma”