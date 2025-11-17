Dagens PS
Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar

TNT i Nora
Här bor knappt 7 000 personer. Men orten kan få en betydande roll för upprustningen av Europa. (Foto: Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

I ett Europa som rustar försvaret saknas något så grundläggande som sprängämnen. TNT tillverkas nästan inte längre på kontinenten. Nu vill en svensk entreprenör ändra på det. 

När Joakim Sjöblom sålde sitt fintechbolag Minna Technologies till Mastercard i början av 2024 hade han ingen tanke på att bygga sprängämnesfabriker.  

Men ur det svenska Nato-inträdet och vetskapen om Rysslands snabba återupprustning växte idén fram. Om vi ska kunna försvara oss måste vi kunna ladda våra egna granater. 

”Vi vill hjälpa Europa att öka sin kapacitet och därigenom förebygga en konflikt. Det är hela grundplåten”, säger Sjöblom till Dagens PS. 

Ett tomrum i Europas försvar 

Sedan 1998, då Nobelkrut stängde sin TNT-produktion, har Sverige varit helt beroende av import. I dag finns bara en fabrik kvar i hela Europa, Nitro-Chem i Polen. En majoritet av all TNT som används i europeiska vapen kommer från länder utanför unionen, ofta från Asien. 

”Det är nyckelproblemet. Skulle vi hamna i en konflikt kan vi inte luta oss mot importberoenden från andra sidan världen,” säger Sjöblom. 

TNT-molekyl och Joakim Sjöblom.
”Vi skulle behöva tio fabriker som vår för att matcha Ryssland,” konstaterar Joakim Sjöblom på Sweden Ballistics. (Kollage: Canva / Swebal)

Hans bolag Sweden Ballistics (Swebal), planerar därför en anläggning i Nora, vilket Dagens PS rapporterade om redan i våras. Med en investering på 800 miljoner kronor ska fabriken tillverka 4 500 ton TNT per år.  

Planen är att allt ska vara klart 2028, och då väntas fabriken i Nora bli Europas andra stora TNT-fabrik.  

Kamp mot tiden 

TNT är varken modernt eller exklusivt. Men det är billigt, robust och enkelt att tillverka i stor skala. Och därmed oumbärligt när Europas arméer ska rustas på efter år av nedskärningar. 

“Efterfrågan är inte ett av våra stora problem”, säger Sjöblom.  

Men EU ligger långt efter. Ryssland bedöms tillgängliggöra omkring fem miljoner artillerigranater om året, vilket motsvarar 50 000 ton TNT enligt Sjöblom. Även om alla nya fabriker som planeras i Europa (det finns projekt på gång i Sverige, Finland och Grekland) blir färdiga kommer de tillsammans inte ens upp till hälften av det. 

”Vi skulle behöva tio fabriker som vår för att matcha Ryssland,” konstaterar Sjöblom. ”Så länge de producerar, måste vi också producera.” 

Han beskriver det som entt kapplöpning med tiden, där byråkrati och miljöprövningar blivit ett hinder som fienden inte behöver ta hänsyn till. I Ryssland kan man bygga en ny fabrik på under ett år. I Sverige krävs ofta flera års förberedelse och tillståndsprövning innan första spadtaget får tas. 

Rätt plats för TNT 

Valet av plats är ingen slump. Efter att ha pratat med över 30 andra kommuner föll valet på Nora. Här finns redan Oricas anläggning i Gyttorp, en direkt arvtagare till Alfred Nobels gamla Nitroglycerin AB, och en lång industriell tradition kring sprängmedel. 

”Kommunen har 150 års erfarenhet av att tillverka sprängmedel och en civil förståelse för vad det innebär,” säger Sjöblom. 

Trots det möter planerna motstånd. Gruppen Bevara Nor har samlat hundratals medlemmar som oroas över riskerna med kemikalier och transporter. Sjöblom säger sig förstå oron, men menar att fabriken behövs. 

”Det är en del av att bygga industri. Någonstans måste vi producera det här om vi ska klara vår egen försörjningstrygghet.” 

Fakta: Europas TNT-beroende 

Endast en aktiv TNT-fabrik finns i Europa i dag – Nitro-Chem i Polen. 
Bolag i Sverige, Finland och Grekland planerar nya fabriker med start 2027–2028. 
Rysslands kapacitet: omkring 50 000 ton TNT, eller motsvarande, per år. 
Planerad kapacitet i Nora: omkring 4 500 ton per år. 

En startup för Nato-eran 

Bolaget redan börjat möta marknaden. En av de första intressenterna är den svenska drönartillverkaren Scandinavian X, som vill använda TNT i defensiva system för att skjuta ner fientliga drönare i luften. 

De stora europeiska vapentillverkarna söker med ljus och lykta efter insatsvaror som kan säkras inom Nato-området. 

”Vår existensberättigande roll är egentligen att göra det möjligt för de här aktörerna att växa. Ju mer de kan producera, desto säkrare står Europa,” säger han. 

Råvarorna till fabriken kommer från närområdet. Salpetersyra, Toluen och Oleum finns att köpa i Sverige eller runt Östersjön, vilket gör leveranskedjan kort och därmed mindre sårbar. 

”Först fred, sedan klimatet” 

Sjöblom ser inte sitt projekt som en krigsindustriell satsning, utan som ett fredsprojekt. Han har främst sin bakgrund inom teknik och mjukvara, och drivkraften är densamma i det nya bolaget: att bygga något som hjälper människor. 

”Om det blir krig, då kommer ingen att lägga resurser på vår tids stora utmaningar som att rädda klimatet. Först måste vi säkerställa att vi får leva i fred. Det är förutsättningen för allt annat.” 

Visionen är tydlig: ett självförsörjande Europa där Nato-länderna kan hålla sin försvarsförmåga utan beroenden från auktoritära stater. 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FabrikIntervjuTNT
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

