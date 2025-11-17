Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Kamp mot tiden

TNT är varken modernt eller exklusivt. Men det är billigt, robust och enkelt att tillverka i stor skala. Och därmed oumbärligt när Europas arméer ska rustas på efter år av nedskärningar.

“Efterfrågan är inte ett av våra stora problem”, säger Sjöblom.

Men EU ligger långt efter. Ryssland bedöms tillgängliggöra omkring fem miljoner artillerigranater om året, vilket motsvarar 50 000 ton TNT enligt Sjöblom. Även om alla nya fabriker som planeras i Europa (det finns projekt på gång i Sverige, Finland och Grekland) blir färdiga kommer de tillsammans inte ens upp till hälften av det.

”Vi skulle behöva tio fabriker som vår för att matcha Ryssland,” konstaterar Sjöblom. ”Så länge de producerar, måste vi också producera.”

Han beskriver det som en tt kapplöpning med tiden, där byråkrati och miljöprövningar blivit ett hinder som fienden inte behöver ta hänsyn till. I Ryssland kan man bygga en ny fabrik på under ett år. I Sverige krävs ofta flera års förberedelse och tillståndsprövning innan första spadtaget får tas.

Rätt plats för TNT

Valet av plats är ingen slump. Efter att ha pratat med över 30 andra kommuner föll valet på Nora. Här finns redan Oricas anläggning i Gyttorp, en direkt arvtagare till Alfred Nobels gamla Nitroglycerin AB, och en lång industriell tradition kring sprängmedel.

”Kommunen har 150 års erfarenhet av att tillverka sprängmedel och en civil förståelse för vad det innebär,” säger Sjöblom.

Trots det möter planerna motstånd. Gruppen Bevara Nor har samlat hundratals medlemmar som oroas över riskerna med kemikalier och transporter. Sjöblom säger sig förstå oron, men menar att fabriken behövs.

”Det är en del av att bygga industri. Någonstans måste vi producera det här om vi ska klara vår egen försörjningstrygghet.”

Fakta: Europas TNT-beroende

Endast en aktiv TNT-fabrik finns i Europa i dag – Nitro-Chem i Polen.

Bolag i Sverige, Finland och Grekland planerar nya fabriker med start 2027–2028.

Rysslands kapacitet: omkring 50 000 ton TNT, eller motsvarande, per år.

Planerad kapacitet i Nora: omkring 4 500 ton per år.

En startup för Nato-eran

Bolaget redan börjat möta marknaden. En av de första intressenterna är den svenska drönartillverkaren Scandinavian X, som vill använda TNT i defensiva system för att skjuta ner fientliga drönare i luften.

De stora europeiska vapentillverkarna söker med ljus och lykta efter insatsvaror som kan säkras inom Nato-området.

”Vår existensberättigande roll är egentligen att göra det möjligt för de här aktörerna att växa. Ju mer de kan producera, desto säkrare står Europa,” säger han.

Råvarorna till fabriken kommer från närområdet. Salpetersyra, Toluen och Oleum finns att köpa i Sverige eller runt Östersjön, vilket gör leveranskedjan kort och därmed mindre sårbar.

”Först fred, sedan klimatet”

Sjöblom ser inte sitt projekt som en krigsindustriell satsning, utan som ett fredsprojekt. Han har främst sin bakgrund inom teknik och mjukvara, och drivkraften är densamma i det nya bolaget: att bygga något som hjälper människor.

”Om det blir krig, då kommer ingen att lägga resurser på vår tids stora utmaningar som att rädda klimatet. Först måste vi säkerställa att vi får leva i fred. Det är förutsättningen för allt annat.”

Visionen är tydlig: ett självförsörjande Europa där Nato-länderna kan hålla sin försvarsförmåga utan beroenden från auktoritära stater.