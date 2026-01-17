Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"

Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus.

Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb.

Nu är de upprörda över att det i uppsägningen krävs att de inte uttrycker några som helt negativa åsikter, inte ens till andra anställda i företaget.

”Chocken sitter i fortfarande”, säger en anställd som jobbat länge i företag till VF.

Fick beskedet strax innan jul

De anställda fick beskedet om att de förlorar sina jobb strax innan jul.

I uppsägningsbeskedet, se faksimil, finns formuleringen om att de inte får säga något och framför allt inte uttala sig negativt ens i diskussioner med andra anställda.

”Det är många som vill gå ut och prata om det här, men vågar inte för de är rädda. Vi känner oss tystade. Det är munkavel på, öppnar du käften så får du fan för det”, säger den anställde till VF.

”Vi får ju inte ens säga vad vi tycker. Inte ens om jag träffar någon från ett annat Biltema-varuhus i Sverige.”

