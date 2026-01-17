Biltema är i blåsväder. Efter att ha sagt upp alla på ett varuhus, beläggs de med munkavle. ”Öppnar du käften får du fan”, säger en anställd.
Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"
Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"
Biltema är i blåsväder. Efter att ha sagt upp alla på ett varuhus, beläggs de med munkavle. "Öppnar du käften får du fan", säger en anställd. Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus. Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb. Nu är de upprörda över att det i uppsägningen krävs att de inte uttrycker några som helt negativa åsikter, inte ens till andra anställda i företaget.
Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus.
Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb.
Nu är de upprörda över att det i uppsägningen krävs att de inte uttrycker några som helt negativa åsikter, inte ens till andra anställda i företaget.
”Chocken sitter i fortfarande”, säger en anställd som jobbat länge i företag till VF.
Fick beskedet strax innan jul
De anställda fick beskedet om att de förlorar sina jobb strax innan jul.
I uppsägningsbeskedet, se faksimil, finns formuleringen om att de inte får säga något och framför allt inte uttala sig negativt ens i diskussioner med andra anställda.
”Det är många som vill gå ut och prata om det här, men vågar inte för de är rädda. Vi känner oss tystade. Det är munkavel på, öppnar du käften så får du fan för det”, säger den anställde till VF.
”Vi får ju inte ens säga vad vi tycker. Inte ens om jag träffar någon från ett annat Biltema-varuhus i Sverige.”
Underkänns av jurist
Nu underkänns Biltemas agerande juridiskt. Björn Smith, universitetsadjunkt i juridik vid Karlstads universitet, tycker att företagets agerande är ”märkligt”, framför allt att man lägger till formuleringar som inte finns i anställningsavtalet.
Han påpekar också att arbetstagare inte är skyldiga att skriva under en skriftlig uppsägning.
”Ska det läggas till någon avtalspunkt i efterhand är det ju att se som en förändring av avtalet. Det kan inte arbetsgivaren göra ensidigt utan det blir då fråga om en förhandling. Spontant låter det som ett lite konstigt förfarande”, säger han hos VF.
”Skulle bli svårt”
Lojalitetsplikt däremot gäller alltid gentemot arbetsgivaren, men i den meningen att medarbetaren inte får vara illojal eller sprida företagshemligheter.
I det här läget skulle Biltema kunna försöka stämma den före detta medarbetaren och kräva skadestånd – men det skulle vara svårt, menar juristen.
”Då måste företaget kunna bevisa att just det som skrivits eller sagts skadat företaget och hur, vilket jag anser skulle bli svårt”, säger Björn Smith.
Biltema har valt att inte kommentera uppgifterna i VF:s artikel.
Kommunen tog lagen i egna händer: Rev hus man inte äger. Dagens PS
